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BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 15 Mart cuma aktüel ürünler

BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 15 Mart cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 15 Mart hangi ürünlerde indirim var? 15 Mart BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 15 Mart cuma aktüel ürünler - Sayfa 1

Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL

Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL

HP Tank Yazıcı 5.799 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

Arnica Blender Seti 1.199 TL

Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL

Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL

Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL

Kumtel Davlumbaz 899 TL

Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

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BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 15 Mart cuma aktüel ürünler - Sayfa 2

Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

Benante Kahvaltı Seti 399 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL

LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL

Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL

Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL

Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL

Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL

Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL

Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL

Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL

Kulplu Badya Seti 3'lü 47,50 TL

Temizlik Seti 129 TL

Banyo Seti 5'li 229 TL

Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22 TL

Poşet Klipsi 21,50 TL

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BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 15 Mart cuma aktüel ürünler - Sayfa 3

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL

Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL

VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL

Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL

Polosmart Duvar Şarj 179 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL

Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL

RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL

Relax Çelik Termos 349 TL

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BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 15 Mart cuma aktüel ürünler - Sayfa 4

Oyun Çadırı 259 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi 299 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 3-5 Yaş 189 TL

Şapkalı Pelüş Tavşan 269 TL

Manken Bebek Payetli Elbiseli 99 TL

Oyuncak Hava Araçları 79 TL

Boncuklu Takı Yapma Seti 89 TL

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