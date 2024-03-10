BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 15 Mart cuma aktüel ürünler
BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 15 Mart cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 15 Mart hangi ürünlerde indirim var? 15 Mart BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL
Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL
HP Tank Yazıcı 5.799 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL
Arnica Blender Seti 1.199 TL
Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL
Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL
Kumtel Davlumbaz 899 TL
Kumtel Vakum Makinesi 899 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL
Benante Kahvaltı Seti 399 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL
Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL
LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL
Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL
Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL
Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL
Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL
Kulplu Badya Seti 3'lü 47,50 TL
Temizlik Seti 129 TL
Banyo Seti 5'li 229 TL
Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22 TL
Poşet Klipsi 21,50 TL
Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL
Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL
VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL
Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL
Polosmart Duvar Şarj 179 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL
Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL
RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL
Relax Çelik Termos 349 TL
Oyun Çadırı 259 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi 299 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 3-5 Yaş 189 TL
Şapkalı Pelüş Tavşan 269 TL
Manken Bebek Payetli Elbiseli 99 TL
Oyuncak Hava Araçları 79 TL
Boncuklu Takı Yapma Seti 89 TL