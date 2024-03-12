BİM market 19 Mart 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 19 Mart salı aktüel ürünler
BİM market 19 Mart 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 19 Mart 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 19 Mart salı günü onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 19 Mart hangi ürünlerde indirim var? 19 Mart BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Torku %3,3 Yağlı Süt 1 Litre 37,50 TL
Torku Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 117,50 TL
Torku Ayran 1 Litre 26,50 TL
Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 gr 175 TL
Torku Labne 400 gr 65 TL
Torku Dana Sucuk 300 gr 135 TL
Torku Meyveli/Kakaolu Süt Çeşitleri 6'lı 49 TL
Torku Kakaolu Fındık Kreması Frema 1000 gr 95 TL
Torku Kakaolu Tahin Helvası 200 gr 29,75 TL
Torku Elma ve Üzüm Sirkesi 27 TL
Torku Küp Şeker 750 gr 27,50 TL
Torku Toz Şeker 5 Kg 139,75 TL
Torku Favorimo Muz Kremalı Bisküvi 4x61 gr 22,50 TL
Torku Sade Kremalı Bisküvi 4x61 gr 22,50 TL
Torku Sütlü Çikolata Kaplamalı Ruşeymli Bisküvi 3x84 gr 32,50 TL
Torku Karamelli Kremalı Bisküvi 3x100 gr 29,50 TL
Torku Çikolatalı Gofret 5x35 gr 27,50 TL
Torku Fındık Kremalı Gofret 142 gr 19,50 TL
Torku Portakal Jöleli Bisküvi 3x102 gr 27,50 TL
Torku Pötibör Bisküvi 4x175 gr 39 TL
Torku Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi 3x110 gr 29,50 TL
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 269 TL
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 109 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 179 TL
Bahçıvan Rende Mozzarella 125 gr 39,50 TL
Sana Margarin Tereyağı Lezzeti 4x250 gr 87,50 TL
Kuşadası Manda ve Keçi Tereyağı 200 gr 89 TL
İçim Çilekli Kefir 1 Litre 44,50 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 34,50 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 185 TL
Duru Başbaşı Bulgur 1 Kg 27,50 TL
Superfresh Mantı 1 Kg 79,50 TL
Süper Taze Pizza Tost 200 gr 35 TL
Feast Ince Çıtır Patates 1 Kg 79,50 TL
Akdo Dondurma Sade 680 ml 90 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 gr 49,50 TL
Gülsan Tahin 1000 gr 125 TL
Tariş Pekmez Çeşitleri 1300 gr 87,50 TL
Cosby Fun Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 39,50 TL
Eti Form Kızarmış Kepekli Ekmek 138 gr 29,50 TL
Oslo Vanilya Aroma Kremalı Gofret 200 gr 14,50 TL
Eti Popkek PopGPT Frambuaz Soslu Beyaz Çikolata Kaplamalı Kek 55 gr 7,50 TL
Eti Burçak Tuzlu Çörek Otlu Bisküvi 273 gr 29,50 TL
7days Kakao Kremalı Kruvasan 65 gr 11 TL
Eti Burçak Tahıl Patlaklı Haşhaşlı Susamlı Bisküvi 351 gr 29,50 TL
Schgetten Kakao Taneli Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL
Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketleri 262,50 TL
Pofu Tuvalet Kağıdı 125 TL
Pofu Kağıt Havlu 79,50 TL
Comfor Family Kadın Sporcu Tayt 72,50 TL
Seher Yıldızı Kadın/Erkek Atlet 45 TL
Casilli Kadın Taş Detaylı Sütyen 159 TL
Seher Yıldızı Erkek Boxer 45 TL
Elite Life Kadın Boxer 45 TL
Elite Life Destekli İç Çamaşır Büstiyer 65 TL
Casilli Kadın Slip 39 TL
Dantelli Kadın Bato 48,50 TL
Tutku Bikini Slip 25 TL
Seher Yıldızı Bato 29,50 TL
Çocuk Soket Çorap 15 TL
Comfort Family Kadın/Erkek Nope Soket Çorap 22,50 TL
Comfort Family Kadın Soket Çorap 7'li 82,50 TL
Penti Çocuk Külotlu Çorap 39,50 TL
Kadın Patik Çorap 3'lü 49,50 TL
Kadın Soket Çorap 19,75 TL
Kanz Islak Havlu 22,50 TL
Yumoş Jet Fresh Giysi Spreyi 200 ml 65 TL
Seyahat Çantası 17,5x28,2x19 cm 159 TL
Seyahat Çantası 14,3x19,5x12,5 cm 129 TL
Seyahat Çantası 9x18,5x12,5 cm 99 TL
Üstün Dokuma Banyo Kesesi 39,50 TL
Üstün Dokuma Yüz Kesesi 32,50 TL
Morfose Saç Spreyi Ultra Strong 250 ml 89,50 TL
Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml 69,50 TL
Unibaby Bebek Şampuanı 900 ml 69,75 TL
Savon De Royal Şampuan 500 ml + Duş jeli 500 ml 129 TL
Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 69,50 TL
Ledolet 9W Led Ampul 59,50 TL
Lionesse Renkli Kişisel Bakım Seti 45 TL
Omo Cold Power Sık Yıkananlar 2470 ml 129 TL
Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 Litre 58,50 TL
Vanish Leke Çıkarıcı 1800 ml 125 TL
Asterion Tekli Bez 25 TL
Happy Clean Selülozik Sünger 25 TL
Bella Sıvı Sabun 12,50 TL
Miss Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre 69,50 TL