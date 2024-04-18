  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor?

BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor?

BİM Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın televizyondan, elektrikli bisiklete, çocuk bisikletinden, Drone, çocuk terliklerinden, mutfak malzemelerine onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL

Kütahya Porselen Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL

Emsan Kek Kalıbı 24 cm 279 TL

Emsan Servis Seti 5 Parça 279 TL

Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 6'lı 499 TL

Kütahya Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 65 TL

Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL

Mutfak Bıçağı 15 cm 39 TL

Bambu Kesme Tahtası Seti 3'lü 129 TL

Çiçek Desen Kayık Tabak 20 cm 29,50 TL

LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

LAV Dondurmalık 23,50 TL

LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 69 TL

LAV Çay Bardağı 6'lı 79 TL

Luminarc Kavanoz 1000 cc 59,60 TL

Luminarc Kavanoz 500 cc 49,50 TL

Luminarc Kavanoz 750 cc 55 TL

Glass in love Renkli Desenli Cam Su Şişesi 750 ml 99 TL

Glass in love Yaprak Gravürlü Cam Vazo 119 TL

Okyanus Maxi Süzgeç 42,50 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 28,50 TL

Saklama Kabı 0,5 Litre 19,50 TL

Saklama Kabı 3 Litre 49,50 TL

Saklama Kabı 2 Litre 39,50 TL

Süzgeçli Maşa 59 TL

Kaşıklık 42,50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 16 TL

1 | 6
BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL

Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL

Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL

Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL

Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL

Universal Basketbol Topu 239 TL

Piccolo Mondi Dartboard Set 239 TL

MGS Top Atan Oyuncak 249 TL

Polosmart FS59 Karaoke Mikrofon 299 TL

2 | 6
BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL

Senna 65' Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL

TCL 55' 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL

LG 50' Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL

Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL

Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL

Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL

Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL

Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL

Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi 349 TL

Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL

3 | 6
BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

Tek Bantlı Terlik Erkek 99 TL

Kalın Taban Tek Bant Terlik Erkek 119 TL

Kalın Taban İnce Fitilli Terlik Kadın 115 TL

Tek Bantlı Terlik Kadın 99 TL

Çapraz Terlik Kadın 109 TL

Eva Sandalet Kadın 105 TL

Eva Sandalet Erkek 105 TL

Sauna Terlik Kadın 89 TL

Sauna Terlik Erkek 89 TL

Tek Toka Terlik Kadın 99 TL

Çift Toka Terlik Erkek 99 TL

4 | 6