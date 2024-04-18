BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın televizyondan, elektrikli bisiklete, çocuk bisikletinden, Drone, çocuk terliklerinden, mutfak malzemelerine onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL
Kütahya Porselen Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL
Emsan Kek Kalıbı 24 cm 279 TL
Emsan Servis Seti 5 Parça 279 TL
Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 6'lı 499 TL
Kütahya Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 65 TL
Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL
Mutfak Bıçağı 15 cm 39 TL
Bambu Kesme Tahtası Seti 3'lü 129 TL
Çiçek Desen Kayık Tabak 20 cm 29,50 TL
LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL
LAV Dondurmalık 23,50 TL
LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 69 TL
LAV Çay Bardağı 6'lı 79 TL
Luminarc Kavanoz 1000 cc 59,60 TL
Luminarc Kavanoz 500 cc 49,50 TL
Luminarc Kavanoz 750 cc 55 TL
Glass in love Renkli Desenli Cam Su Şişesi 750 ml 99 TL
Glass in love Yaprak Gravürlü Cam Vazo 119 TL
Okyanus Maxi Süzgeç 42,50 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 28,50 TL
Saklama Kabı 0,5 Litre 19,50 TL
Saklama Kabı 3 Litre 49,50 TL
Saklama Kabı 2 Litre 39,50 TL
Süzgeçli Maşa 59 TL
Kaşıklık 42,50 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 16 TL
Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL
Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL
Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL
Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL
Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL
Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL
Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL
Universal Basketbol Topu 239 TL
Piccolo Mondi Dartboard Set 239 TL
MGS Top Atan Oyuncak 249 TL
Polosmart FS59 Karaoke Mikrofon 299 TL
Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL
Senna 65' Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL
LG 50' Ultra HD Smart Tv 17.499 TL
TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL
Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL
Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL
Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL
Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL
Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL
Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi 349 TL
Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL
Tek Bantlı Terlik Erkek 99 TL
Kalın Taban Tek Bant Terlik Erkek 119 TL
Kalın Taban İnce Fitilli Terlik Kadın 115 TL
Tek Bantlı Terlik Kadın 99 TL
Çapraz Terlik Kadın 109 TL
Eva Sandalet Kadın 105 TL
Eva Sandalet Erkek 105 TL
Sauna Terlik Kadın 89 TL
Sauna Terlik Erkek 89 TL
Tek Toka Terlik Kadın 99 TL
Çift Toka Terlik Erkek 99 TL