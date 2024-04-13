BİM market 19 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 19 Nisan aktüel ürünler kataloğu
BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 19 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 19 Nisan cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 19 Nisan cuma hangi ürünlerde indirim var? 19 Nisan cuma BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL
Senna 65' Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL
LG 50' Ultra HD Smart Tv 17.499 TL
TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL
Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL
Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL
Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL
Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL
Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL
Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi 349 TL
Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL
Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL
Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL
Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL
Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL
Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL
Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL
Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL
Universal Basketbol Topu 239 TL
Piccolo Mondi Dartboard Set 239 TL
MGS Top Atan Oyuncak 249 TL
Polosmart FS59 Karaoke Mikrofon 299 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL
Kütahya Porselen Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL
Emsan Kek Kalıbı 24 cm 279 TL
Emsan Servis Seti 5 Parça 279 TL
Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 6'lı 499 TL
Kütahya Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 65 TL
Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL
Mutfak Bıçağı 15 cm 39 TL
Bambu Kesme Tahtası Seti 3'lü 129 TL
Çiçek Desen Kayık Tabak 20 cm 29,50 TL
LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL
LAV Dondurmalık 23,50 TL
LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 69 TL
LAV Çay Bardağı 6'lı 79 TL
Luminarc Kavanoz 1000 cc 59,60 TL
Luminarc Kavanoz 500 cc 49,50 TL
Luminarc Kavanoz 750 cc 55 TL
Glass in love Renkli Desenli Cam Su Şişesi 750 ml 99 TL
Glass in love Yaprak Gravürlü Cam Vazo 119 TL
Okyanus Maxi Süzgeç 42,50 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 28,50 TL
Saklama Kabı 0,5 Litre 19,50 TL
Saklama Kabı 3 Litre 49,50 TL
Saklama Kabı 2 Litre 39,50 TL
Süzgeçli Maşa 59 TL
Kaşıklık 42,50 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 16 TL
Cırt Cırtlı Mahremiyet Eğitim Kitabı 199 TL
Mekanik Canavar Kamyonlar 499 TL
Polis İstasyon Yol Seti 229 TL
Barbie Kariyer Bebekleri 199 TL
Barbie Ponponlu Jel Kalem 44,90 TL
Konuşan Cansu Bebek 199 TL
Pelüş Kedi Yastık 229 TL
Şehir Temalı Fırlatma Seti 199 TL
Oyuncak Sesli Yazar Kasa 299 TL
Lisanslı Puzzle 69 TL
Oyuncak Yarış Arabası 69 TL
Çek Bırak Taşıyıcılı Araçlar 39,50 TL
Lisanslı Oyuncak ATV Arazi Aracı 69 TL
Çiftçilik Dünyası Traktör Seti 99 TL
Sürpriz Yumurta 69 TL
Oyuncak Asker Seti 149 TL
Kutu Oyunları Hızlı Tavşan 69 TL
Kutu Oyunları Eğlenceli Kafaları Anlat Bakalım 69 TL
Fırlatıcı Araba Seti 59 TL
Eğlenceli Refleks Oyuncağı 179 TL
Figürlü Gece Lambası 129 TL
Eğlenceli Gözlükler 39,50 TL
Oyun Hamuru 99 TL
7’li Balon Standı 99 TL
Ay Yıldızlı Balon 17,50 TL
Krom Renk Balonlar 17,50 TL
Hikaye Kitapları 24,50 TL
Mavi Dünya Masal Kitapları 19,50 TL
Çıkartmalı Zıtlıklar Kitabı 24,50 TL
Eğlenceli Kilitle Pelüş Günlük 169 TL
Lisanslı Dikişli A6 Not Defteri 60 Yaprak 12,50 TL
Çocuk Prenses Saçım 69 TL