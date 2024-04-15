BİM market 23 Nisan salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 23 Nisan BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market 23 Nisan 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 23 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 23 Nisan hangi ürünlerde indirim var? 23 Nisan BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 23 Nisan 2024 salı indirimleri...
Toz Deterjan Aqua Bor 6 kg 159,50 TL
Parfümlü Tuvalet Kağıdı 129 TL
Kağıt Havlu 99 TL
Peçete 34,50 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 109 TL
Hijyenik Pet Molped Ultra 49,50 TL
Hijyenik Ve Molped Ultra 16'lı 49,50 TL
Ultra Çamaşır Suyu 21,50 TL
Çamaşır Makinesi Temizleyici 25 TL
Kilis Sökücü Bez 27,50 TL
Banyo Sabunu Dalan 49,50 TL
Diş Fırçası 32,50 TL
Deodorant Artı Şampuan 149 TL
Şampuan Artı Saç Kremi 89 TL
Saç Bakım Kremi Artı Toka Seti 84,50 TL
Islak Havlu Bahar Ferahlığı 38,50 TL
Desenli Peçete 13,75 TL
Masaüstü LED Lamba 425 TL
Maskara Golden Rose 98,50 TL
Lip Gloss Golden Rose 89,90 50 TL
Kaç Maskarası Golden Rose 89,50 TL
Barbie Parfüm 74,50 TL
Barbie Deodorant 59,90 TL
Dudak Koruyucu 4,50 TL
Yara Bandı 12,50 TL
Simli Vücut Spreyi 59,50 TL
Pelüş Uyku Göz Bandı + 6'lı Tel Toka 49 TL
Fiyonk Toka 39 TL
Mandal Toka 49 TL
Pelüş Mandal Toka 39 TL
Kağıt Yüz Maskesi 16,50 TL
Zarf Çekmece Kokusu 22,50 TL
Parfüm Kadın Erkek 119 TL
Bambu Çubuklu Oda Kokusu 49,50 TL
Katlanabilir Ayna 65 TL
Saksılı Çiçek Makyaj Fırça Seti 139 TL
Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem 109 TL
Yüz Temizleme Jeli 89,75 TL
Tonik Nivea 79,75 TL
Micellar Water Garnier 99 TL
Yüz Bakım Serumu 67,50 TL
Kil Maskesi 9,50 TL
Kaç Korse Silip Kadın 150 TL
Patik Çorap 9,50 TL
Makyaj Çantası Keten Büyük Boy 109 TL
Makyaj Çantası Keten Orta Boy 99 TL
Makyaj Organizer 179 TL
Dudak Dolgunlaştırıcı Lip Balm 45 TL
Kakaolu Fındık Kreması 79 TL
Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 34,50 TL
Patlayan Şeker Aromalı Gofret 23,50 TL
Vanilya Aromalı Gofret 23,50 TL
Sütlü Ve Beyaz Çikolatalı Gofret 37,50 TL
Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 39,50 TL
Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata 39,50 TL
Kakao Kaplamalı Marshmallowlu Kek 24,50 TL
Çikolata Kaplamalı Bisküvi 29 TL
Çilekli Kakaolu Meyveli Var 59,50 TL
Çokoprens Dark 31,50 TL
Bademli Ahududulu Bitter Çikolata 45 TL
Fındık Kremalı Gofret 39 TL
Bitter Çikolata 22,50 TL
Çikolatalı Gofret 39,50 TL
Beyaz Çikolatalı Gofret 22,50 TL
Beyaz Çikolatalı Granüllü Mini Halley 27 TL
Çikolata Kremalı Bisküvi 28,50 TL
Oyuncaklı Yumurta 29,50 TL
Kola Aromalı Yumuşak Şeker 19,50 TL
Süt Ve Fındık Krema Dolgulu Beyaz Çikolatalı Gofret 22,50 TL
Yumuşak Şeker 18,50 TL
Düdüklü Şeker 24,50 TL
Mısırlı Badem Kraker 14,75 TL
3 Katlı Pasta Keki 52,50 TL
Pastacı Kreması 16,75 TL
Süsleme Glazürü 42,50 TL
Krem Şanti Ve Pudra Şekeri 64,50 TL
Pasta Süsü Çeşitleri 10,50 TL
Üçlü Puding Dr Oetker 52,50 TL
Beyaz Pul Çikolata 37,50 TL
2'li Jelatin 12,50 TL
Karışık Çikolata 21 TL
Karamelli Nuga Var 9 TL
Sütlü Ve Beyaz Çikolatalı Mini Yumurtalar 69 TL
Limonu Ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye Ülker Hanım Eller 19,50 TL
Şeker Katlı Çikolatalı Draje 24,50 TL
Fish Finger Patates Dardenel 47,50 TL
Mini Cornet 120 TL