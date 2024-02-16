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  4. BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 23 Şubat cuma aktüel ürünler

BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 23 Şubat cuma aktüel ürünler

BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 23 Şubat oyuncaktan, ayaklı organizere, elektrikli süpürgeden, bavuldan, kurutmalığa, ampulden, nevresim setine kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de 23 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...

BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 23 Şubat cuma aktüel ürünler - Sayfa 1

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 399 TL

Chef's Krep Tava 159 TL

Ocak üstü Tost Tavası 349 TL

Kelebek Kurutmalık 399 TL

Çamaşır Selesi 79 TL

Pedallı Temizlik Seti 179 TL

Ütü Masası 489 TL

Saplı Yedek Mop 99 TL

3'lü Banyo Seti 99 TL

Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 49.50 TL

Askı Seti 32.50 TL

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BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 23 Şubat cuma aktüel ürünler - Sayfa 2

Sök-Tak İş Makineleri 59 TL

Türkiye İş Bankası Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL

Şekilli Oyuncak Gözlükler 39,50 TL

Pelüş Hatıra Defteri 129 TL

Peluş Kalem Çantası 119 TL

Metal Kumbara 29,50 TL Yazı Tahtası 29,50 TL

Kalemli Boyama Kitabı 27,50 TL

Pırıltılı Bebek 179 TL

Kırtasiye Seti 49,50 TL

İkili Arabalar 119 TL

Manyetik Alfabe Seti 99 TL

Blok Oyuncaklar 199 TL

Kurmalı Tren Seti 49,50 TL

Kolaysa Bul Tahmin Etme Oyunu 49 TL

Bil Bakalım Onun Adı Ne Oyunu 249 TL

Oyuncak P Peluş Dinozor 55 cm 199 TL

Kral Şakir Boyama Kitapları 17,50 TL

3-6 Yaş Evde Etkinlik Seti Yaz Sil 199 TL

Çıkartmalı İlk Kitaplarım 29,50 TL

Balon Standı ve Balon Asma Şeridi Seti 44,50 TL

Işıltılı Kumandalı Araba 199 TL

Oyuncak Mini At 49 TL

Oyuncak Hamburger Tost Menü 199 TL

Altını Islatan Lili Bebek 25 cm 179 TL

Oyuncak Futbol Sahası 149 TL

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BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 23 Şubat cuma aktüel ürünler - Sayfa 3

HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL

HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL

LG 55' 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL

Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL

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BİM market 23 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 23 Şubat cuma aktüel ürünler - Sayfa 4

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 44 TL

Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 89 TL

Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı 119 TL

Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Bardak 4'lü 119 TL

Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm 59 TL

Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 24 cm 49 TL

Colorina Çerezlik 3'lü 55 TL

Oval Ayaklı Organizer 27,50 TL

Yuvarlak Tepsi 44,50 TL

Benante Silikon Şapkalı Şekilli Kupa 340 ml 159 TL

Benante Figürlü Pipetli Bardak 400 ml 99 TL

Benante Makarna Tabağı 59 TL

LAV Vega Saklama Kabı 215 cc 18,50 TL

LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 59 TL

LAV Ayda Çay Bardağı 6'lı 75 TL

Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü 47,50 TL

Kapaklı Kase Seti 3'lü 75 TL

Badya Seti 3'lü 44,50 TL

Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 4'lü 27,50 TL

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