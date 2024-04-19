BİM market 26 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu
BİM market 26 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 26 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Nisan cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 26 Nisan cuma hangi ürünlerde indirim var? 26 Nisan cuma BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Pilsan Sallanan Sevimli At 499 TL
Baby Clementoni Mama Sandalyesi Oyuncağı Direksiyon 349 TL
Baby Clementoni Çekçek Köpek 399 TL
Pilsan Bultaklı İlk Arabam 299 TL
Chef's Pro Krep Tava 189 TL
Benante Desenli Seramik Pizza Tabağı 109 TL
Benante Çelik Pipet 55 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti 99 TL
Cam Kurabiyelik 199 TL
Lav Boyalı Artemis Meşrubat Bardağı 27,50 TL
Glass in Love Cam Kupa Seti 6'lı 99 TL
Lav Artemis Şekerlik 55 TL
Lav Artemis Kase 17,50 TL
Metal Sepet 179 TL
Askı Rayı 129 TL
Colorina Saklama Kabı 59 TL
Colorina Saklama Kabı 39 TL
Colorina Saklama Kabı 3'lü 65 TL
Kek/Börek Taşıma Kabı 55 TL
Mısır Kovalı Pipetli Bardak 47,50 TL
Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 16,50 TL
Hobby Lİfe Desenli Kahve Bardağı 12,50 TL
Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL
Casilda Home Mini Ütü Masası 219 TL
Kadın Ayakkabı Kutusu 37,50 TL
Erkek Ayakkabı Kutusu 47,50 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 59 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 49 TL
Plastik Raf Ünitesi 219 TL
Okyanus Home Bisküvi Kapaklı Saklama Kabı 55 TL
Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL
Hobby Life Çamaşır Selesi 99 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL
Üçgen Köşelik 109 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 429 TL
Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 109 TL
Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 419 TL
Çöp Kovası 419 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL
Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 179 TL
Okyanus Home Banyo Seti 549 TL
Benante Balık Figürlü Fırçalık 99 TL
Benante Balık Figürlü Sıvı Sabunluk 99 TL
Kapı Arkası Askılık 99 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 19,50 TL
Mob Yedek Paspas Ucu 26,50 TL
2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 149 TL
Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 39,50 TL
Organizer Çeşitleri 34,50 TL
Okyanus Home Derin Organizer 34,50 TL
Mandal Çeşitleri 23,50 TL
Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 15 TL
Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL
Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Televizyon 4.199 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL
Polosmart HDMI Kablo 89 TL
Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL
Polosmart Tws Kulaklık 349 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL