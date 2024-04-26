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  4. BİM market 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM market 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM market mayıs ayı indirimleri başladı. BİM market 3 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 3 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 3 Mayıs cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 3 Mayıs cuma hangi ürünlerde indirim var? 3 Mayıs cuma BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

BİM market 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 1

Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL

GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL

Polosmart Smart Tartı 329 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL

Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL

Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL

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BİM market 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 2

Maxi Patisserie Servis Tabağı 89 TL

Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 34,50 TL

Madlen Tatlı Tabağı 2'li 139 TL

Tokio Kase 2'li 49,50 TL

Casablanca Meşrubat Bardağı 13,90 TL

6'lı Estrella Pasta Tabağı 179 TL

Kare Borcam 2'li Set 2400 cc + 4100 cc 299 TL

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BİM market 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 3

Tefal Simplicty Tava 32 cm 549 TL

Tefal Manuel Rondo 499 TL

Tefal Servis Seti 5'li 349 TL

Tefal Şef Bıçağı 285 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

Bonera Seramik Tava 279 TL

Emsan New Bone Porselen Fincan Seti 699 TL

Oval Tepsi 229 TL

Bambu Döner Tabla 159 TL

Bambu İkili Kesme Tahtası 159 TL

Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL

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BİM market 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 4

Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL

Atlas Yumak 59 TL

Farklı Renklerde Yumak 69 TL

Bora Dikiş İpi Seti 49 TL

Oltalı Dikiş İpliği 39,50 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone 42.50 TL

Düz Dikişsiz Bone 32.50 TL

Yazma 62,50 TL

Argesta Kadın Terlik 189 TL

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