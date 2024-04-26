BİM market 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM market mayıs ayı indirimleri başladı. BİM market 3 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 3 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 3 Mayıs cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 3 Mayıs cuma hangi ürünlerde indirim var? 3 Mayıs cuma BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL
GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL
Polosmart Smart Tartı 329 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL
Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL
Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL
Maxi Patisserie Servis Tabağı 89 TL
Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 34,50 TL
Madlen Tatlı Tabağı 2'li 139 TL
Tokio Kase 2'li 49,50 TL
Casablanca Meşrubat Bardağı 13,90 TL
6'lı Estrella Pasta Tabağı 179 TL
Kare Borcam 2'li Set 2400 cc + 4100 cc 299 TL
Tefal Simplicty Tava 32 cm 549 TL
Tefal Manuel Rondo 499 TL
Tefal Servis Seti 5'li 349 TL
Tefal Şef Bıçağı 285 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL
Bonera Seramik Tava 279 TL
Emsan New Bone Porselen Fincan Seti 699 TL
Oval Tepsi 229 TL
Bambu Döner Tabla 159 TL
Bambu İkili Kesme Tahtası 159 TL
Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL
Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL
Atlas Yumak 59 TL
Farklı Renklerde Yumak 69 TL
Bora Dikiş İpi Seti 49 TL
Oltalı Dikiş İpliği 39,50 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone 42.50 TL
Düz Dikişsiz Bone 32.50 TL
Yazma 62,50 TL
Argesta Kadın Terlik 189 TL