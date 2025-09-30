BİM market 30 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor?
BİM market 30 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor?
BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 30 Eylül 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Eylül’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 30 Eylül 2025 Salı indirimleri...
1 | 91
2 | 91
JACOBS ÇEKİRDEK KAHVE CREMA GOLD 500 G
Fiyat: 325 TL
3 | 91
4 | 91
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.