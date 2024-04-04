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BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var?

BİM market Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 5 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte 5 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler...

BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 1

LG 55 İnç 4 K Mart Nanocell TV 20.999 TL

LG 55 İnç UHD Smart TV 18.999 TL

Bonobo Elektrikli Bisiklet 59.999 TL

Kazanabilir Elektrikli Bisiklet 20.999 TL

Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL

Luxell Fastfryer 2.499 TL

Tost Makinesi 1.699 TL

Mini Blender Set 999 TL

Fakir Saç Kurutma Makinesi 899 TL

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BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 2

Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL

Tek Akülü Vidalama Seti 899 TL

Darbeli Matkap 799 TL

Dekupaj Testere 799 TL

8 Parça Polisaj Ve Zımpara Seti 149 TL

Beton Matkap 3 Seti 99 TL

Matkap Uç Seti 199 TL

Sunta Kesme Makinesi 1.599 TL

Kesici Raspalama Ve Zımparalama Makinesi Seti 1.199 TL

Hobi Gravür Seti 1.199 TL

Sızdırmazlık Bandı 129 TL

Kemer Delme Prensesi 149 TL

Çelik Tel Fırça 49 TL

Çalı Fırçası 79 TL

Şifreli Mini Asmak İle 79 TL

Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

Mıknatıslı Alüminyum Mini Su Terazisi 69 TL

Karma Bant Çeşitleri 19,50 TL

Avuç Taşlama Makinası 799 TL

Panç Seti 11 Parça 149 TL

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BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 3

Sakura Saksı 1,4 Litre 14,50 TL

Sakura Saksı 2,4 Litre 24,50 TL

Sakura Saksı 4,8 Litre 39,50 TL

Luna Saksı 1 Litre 229,50 TL

Luna Saksı 1,70 Litre 34,50 TL

Balkon Saksı Çeşitleri 11,11 Litre 39,50 TL

Dantel Görünümlü Saksı 17,50 TL

Işıklı Dekoratif Oje 79 TL

Saksılı Yapay Çiçek 49,50 TL

Bitki Toprağı 10 Litre 29,50 TL

Çiçek Tohumu 14,75 TL

Kaktüs Dikim Ve Bakım Seti 29,50 TL

Bahçe Seti 129 TL

Bitki Sıvısı 45 TL

Kuğu Fil Çek Sulama Kabın 49,50 TL

Halde Su Püskürtücü 119 TL

Kemer Saksı Çeşitledi 0,70 Litre 6,5 TL

Kemer Saksı Çeşitledi 1,5 Litre 9,5 TL

Kemer Saksı Çeşitledi 3 Litre 14,50 TL

Orkide Saksısı 24,50 TL

Ayaklı Herkes Saksı 79 TL

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BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 4

Spilal Hortum Seti 15 Metre 399 TL

Spinal Hortum Seti 10 Metre 249 TL

Sulama Hortum Başlığı 129 TL

Kelepçeli Bursluluk Başlığı 29 TL

Su Püskürtme 99 TL

Hortum Sarma Makinesi Makara Seti 299 TL

Bahçe Sulama Hortumu Püskürtmeli 109 TL

Hortum Bağlantı Aparatı 29 TL

Spotlu Hortum Bağlantı Aparatı 29 TL

Musluk Bağlantı Aparatı 29 TL

Çift Taraflı Hortum Bağlantı Aparatı 29 TL

3 Yönlü Bağlantı Aparatı 29 TL

Bahçe Plastik Çit 239 TL

Fidan Bağlama Teli 49 TL

Bahçe İpi Jude 99 TL

Tohumlama Ve Köklendirme Tepsisi 89 TL

Çiçek Bakım Makası 59 TL

Fide Dikme Aparatı 29 TL

Bitki Destek Kafesi 49 TL

Bitki Sulama Aparatı 59 TL

İkili Bitki Sulama Aparatı 35 TL

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