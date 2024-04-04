BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var?
BİM market Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 5 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte 5 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler...
LG 55 İnç 4 K Mart Nanocell TV 20.999 TL
LG 55 İnç UHD Smart TV 18.999 TL
Bonobo Elektrikli Bisiklet 59.999 TL
Kazanabilir Elektrikli Bisiklet 20.999 TL
Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL
Luxell Fastfryer 2.499 TL
Tost Makinesi 1.699 TL
Mini Blender Set 999 TL
Fakir Saç Kurutma Makinesi 899 TL
Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL
Tek Akülü Vidalama Seti 899 TL
Darbeli Matkap 799 TL
Dekupaj Testere 799 TL
8 Parça Polisaj Ve Zımpara Seti 149 TL
Beton Matkap 3 Seti 99 TL
Matkap Uç Seti 199 TL
Sunta Kesme Makinesi 1.599 TL
Kesici Raspalama Ve Zımparalama Makinesi Seti 1.199 TL
Hobi Gravür Seti 1.199 TL
Sızdırmazlık Bandı 129 TL
Kemer Delme Prensesi 149 TL
Çelik Tel Fırça 49 TL
Çalı Fırçası 79 TL
Şifreli Mini Asmak İle 79 TL
Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL
Mıknatıslı Alüminyum Mini Su Terazisi 69 TL
Karma Bant Çeşitleri 19,50 TL
Avuç Taşlama Makinası 799 TL
Panç Seti 11 Parça 149 TL
Sakura Saksı 1,4 Litre 14,50 TL
Sakura Saksı 2,4 Litre 24,50 TL
Sakura Saksı 4,8 Litre 39,50 TL
Luna Saksı 1 Litre 229,50 TL
Luna Saksı 1,70 Litre 34,50 TL
Balkon Saksı Çeşitleri 11,11 Litre 39,50 TL
Dantel Görünümlü Saksı 17,50 TL
Işıklı Dekoratif Oje 79 TL
Saksılı Yapay Çiçek 49,50 TL
Bitki Toprağı 10 Litre 29,50 TL
Çiçek Tohumu 14,75 TL
Kaktüs Dikim Ve Bakım Seti 29,50 TL
Bahçe Seti 129 TL
Bitki Sıvısı 45 TL
Kuğu Fil Çek Sulama Kabın 49,50 TL
Halde Su Püskürtücü 119 TL
Kemer Saksı Çeşitledi 0,70 Litre 6,5 TL
Kemer Saksı Çeşitledi 1,5 Litre 9,5 TL
Kemer Saksı Çeşitledi 3 Litre 14,50 TL
Orkide Saksısı 24,50 TL
Ayaklı Herkes Saksı 79 TL
Spilal Hortum Seti 15 Metre 399 TL
Spinal Hortum Seti 10 Metre 249 TL
Sulama Hortum Başlığı 129 TL
Kelepçeli Bursluluk Başlığı 29 TL
Su Püskürtme 99 TL
Hortum Sarma Makinesi Makara Seti 299 TL
Bahçe Sulama Hortumu Püskürtmeli 109 TL
Hortum Bağlantı Aparatı 29 TL
Spotlu Hortum Bağlantı Aparatı 29 TL
Musluk Bağlantı Aparatı 29 TL
Çift Taraflı Hortum Bağlantı Aparatı 29 TL
3 Yönlü Bağlantı Aparatı 29 TL
Bahçe Plastik Çit 239 TL
Fidan Bağlama Teli 49 TL
Bahçe İpi Jude 99 TL
Tohumlama Ve Köklendirme Tepsisi 89 TL
Çiçek Bakım Makası 59 TL
Fide Dikme Aparatı 29 TL
Bitki Destek Kafesi 49 TL
Bitki Sulama Aparatı 59 TL
İkili Bitki Sulama Aparatı 35 TL