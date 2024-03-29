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  4. BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler

BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler

BİM market 5 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 5 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 5 Nisan cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 5 Nisan hangi ürünlerde indirim var? 5 Nisan BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler - Sayfa 1

Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 129 TL

Paşabahçe Gaia Su Bardağı 119 TL

Bistro Kapaklı Desende Saklama Kabı 27,50 TL

Ramakin Kase 79 TL Cam Dondurma Tatlı Kasesi 65 TL

Cam Çerezli Kase 22,50 TL

Saklama Kabı 12,50 TL

Servis Tabağı 22,50 TL

Servis Tabağı 17,50 TL

Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599 TL

Ayakkabılık 129 TL

Baskılı Su Kovası 9 İle 37,50 TL

Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL Sıvı Sabunluk 75 TL

Süngerli Cam Silecek 29,50 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 49,50 TL

Toz Alma Aparatı 59 TL

Fırça Çeşitleri 59 TL

Saplı Faraşlı Fırça 55 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 27,50 TL

Faraş Sabunluk Çeşitleri 14,50 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 229 TL

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BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler - Sayfa 2

LG 55 İnç 4 K Mart Nanocell TV 20.999 TL

LG 55 İnç UHD Smart TV 18.999 TL

Bonobo Elektrikli Bisiklet 59.999 TL

Kazanabilir Elektrikli Bisiklet 20.999 TL

Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL

Luxell Fastfryer 2.499 TL

Tost Makinesi 1.699 TL

Mini Blender Set 999 TL

Fakir Saç Kurutma Makinesi 899 TL

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BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler - Sayfa 3

Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL Havai Mangal 319 TL

Havai Mangal 249 TL

Tel Izgara Orta Boy 89 TL

Yer Sofrası 429 TL

Mangal Kömürü 99 TL

Havai Mangal 379 TL

Havai Mangal 139 TL

Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 99 TL

Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa Çatal 79 TL

Üçlü Hobi Kürek Çatal Tırmık Seti 79 TL

Hasır Kuş Yuvası 109 TL

Yapay Kuş 89 TL

8 Kanat Baskılı Rüzgar Gülü 49 TL

8 Kanat Hologramlı Rüzgar Gülü 49 TL

Dekoratif Sepet 89 TL

Bambu Rüzgar Zili 199 TL

Dekoratif Meşale 159 TL

7 Kanat Rüzgar Gülü 20 cm 59 TL

7 Kanat Rüzgar Gülü 16 cm 46,50 TL

Dekoratif Yusufçuk 65 TL

Dekoratif Kelebek 6 cm 49 TL

Dekoratif Kelebek 4 cm 39 TL

Yapay Kuş 8 Santim 69 TL

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BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler - Sayfa 4

Kiğılı Slim Fit Gömlek Erkek 349 TL

Kiğılı Uzun Kollu Polo Yaka Tişört Erkek 299 TL

Pijama Takımı 199 TL

Yazma 100 X 100 Cm 59 TL

Güneşlik 159 TL

Erkek Terlik 69 TL

Terlik 69 TL

Terlik Kadın 59 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü 129 TL

Çantalı Vakumlu Hurçlar XXL 99 TL

Çantalı Vakumlu Hurçlar Xl 89 TL

Çantalı Vakumlu Hurçlar Large 79 TL

Demlematik 15 TL

Vakumlu Hurç Üçlü Set 109 TL

Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

Oyuncak El Arabası 119 TL

Çiçek Bahçesi Oyuncağı 119 TL

Karma Boyama Kitapları 19,50 TL

Çıkartmalı Kitaplarım Karma 29,50 TL

Karma Öyküler 22,50 TL

Kitabım Üçlü Set 199 TL

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