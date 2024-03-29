BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 5 Nisan cuma aktüel ürünler
BİM market 5 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 5 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 5 Nisan cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 5 Nisan hangi ürünlerde indirim var? 5 Nisan BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 129 TL
Paşabahçe Gaia Su Bardağı 119 TL
Bistro Kapaklı Desende Saklama Kabı 27,50 TL
Ramakin Kase 79 TL Cam Dondurma Tatlı Kasesi 65 TL
Cam Çerezli Kase 22,50 TL
Saklama Kabı 12,50 TL
Servis Tabağı 22,50 TL
Servis Tabağı 17,50 TL
Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599 TL
Ayakkabılık 129 TL
Baskılı Su Kovası 9 İle 37,50 TL
Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL Sıvı Sabunluk 75 TL
Süngerli Cam Silecek 29,50 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 49,50 TL
Toz Alma Aparatı 59 TL
Fırça Çeşitleri 59 TL
Saplı Faraşlı Fırça 55 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 27,50 TL
Faraş Sabunluk Çeşitleri 14,50 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 229 TL
LG 55 İnç 4 K Mart Nanocell TV 20.999 TL
LG 55 İnç UHD Smart TV 18.999 TL
Bonobo Elektrikli Bisiklet 59.999 TL
Kazanabilir Elektrikli Bisiklet 20.999 TL
Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL
Luxell Fastfryer 2.499 TL
Tost Makinesi 1.699 TL
Mini Blender Set 999 TL
Fakir Saç Kurutma Makinesi 899 TL
Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL Havai Mangal 319 TL
Havai Mangal 249 TL
Tel Izgara Orta Boy 89 TL
Yer Sofrası 429 TL
Mangal Kömürü 99 TL
Havai Mangal 379 TL
Havai Mangal 139 TL
Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 99 TL
Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa Çatal 79 TL
Üçlü Hobi Kürek Çatal Tırmık Seti 79 TL
Hasır Kuş Yuvası 109 TL
Yapay Kuş 89 TL
8 Kanat Baskılı Rüzgar Gülü 49 TL
8 Kanat Hologramlı Rüzgar Gülü 49 TL
Dekoratif Sepet 89 TL
Bambu Rüzgar Zili 199 TL
Dekoratif Meşale 159 TL
7 Kanat Rüzgar Gülü 20 cm 59 TL
7 Kanat Rüzgar Gülü 16 cm 46,50 TL
Dekoratif Yusufçuk 65 TL
Dekoratif Kelebek 6 cm 49 TL
Dekoratif Kelebek 4 cm 39 TL
Yapay Kuş 8 Santim 69 TL
Kiğılı Slim Fit Gömlek Erkek 349 TL
Kiğılı Uzun Kollu Polo Yaka Tişört Erkek 299 TL
Pijama Takımı 199 TL
Yazma 100 X 100 Cm 59 TL
Güneşlik 159 TL
Erkek Terlik 69 TL
Terlik 69 TL
Terlik Kadın 59 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü 129 TL
Çantalı Vakumlu Hurçlar XXL 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurçlar Xl 89 TL
Çantalı Vakumlu Hurçlar Large 79 TL
Demlematik 15 TL
Vakumlu Hurç Üçlü Set 109 TL
Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL
Oyuncak El Arabası 119 TL
Çiçek Bahçesi Oyuncağı 119 TL
Karma Boyama Kitapları 19,50 TL
Çıkartmalı Kitaplarım Karma 29,50 TL
Karma Öyküler 22,50 TL
Kitabım Üçlü Set 199 TL