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  4. BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 6 Şubatta hangi ürünlerde indirim var?

BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 6 Şubatta hangi ürünlerde indirim var?

BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. En büyük market zincirlerinden biri olan BİM markette bu hafta bebek bezinden, temizlik malzemesine, çikolatalardan, makyaj malzemesine, bakliyattan, kaşar peynire onlarca üründe indirimler sizlerle buluşuyor. Peki, BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de 6 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler...

BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 6 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 1

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 129 TL

Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 57,50 TL

Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 26,50 TL

Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 36,50 TL

Dost Ayran 285 ml 5,90 TL

Dost Kefir 200 ml 6,75 TL

Dost Kefir 200 ml 9,90 TL

Dost Çocuk Devam Sütü 200 ml 7,50 TL

Dost Pastörize Süt 1 Litre 29,90 TL

Dost Plus Multivitamin Süt 1 Litre 26,50 TL

Kerem Çilekli Labne 200 g 27,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 225 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 170  TL

Kerem Labne 3x180 g 67,50 TL

Binvezir Gurme Klasik İnek Peyniri 500 g 115 TL

Binvezir Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 199 TL

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BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 6 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 2

Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 199 TL

Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 149,50 TL

Queen Kağıt Havlu 12'lü 115 TL

Blume Peçete 200'lü 31,50 TL

Baskılı Peçete 20'li 28,,50 TL

Molped Hijyenik Ped Süpernight 16'lı 55 TL

Molped Günlük Hijyenik Ped 60'lı 67,50 TL

Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 3,95 Litre 194,75 TL

Renax Toz Deterjan Renkliler 8 Kg 147 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 95 TL

Pril Excellence Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 204,50 TL

Pure Baby Islak Havlu 50'li 9,75 TL

Elidor Şampuan 650 ml 99,50 TL

Cilit Bang Pas Kireç / Yağ Sökücü 1000 ml 32,75 TL

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 500 ml 54,50 TL

Hypo Çamaşır Suyu 4 Litre 42,50 TL

Macromax Yer Bezi 29,75 TL

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 595 TL

Clean Diş Macunu Colgate Charcoal 75 ml 35 TL

Claderm Kil Maskesi 100 ml 34,50 TL

Gillette Venus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı 2'li 115 TL

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BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 6 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 3

Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 179,50 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 48,50 TL

Saban Nohut 2,5 Kg 99,75 TL

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 69 TL

Efsane Tam Buğday Un 2 Kg 35 TL

Efsane Kırık Pirinç 18,75 TL

Bizim Margarin Paket 500 gr 36 TL

Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 Litre 77,50 TL

Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr 42,50 TL

Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 85 TL

Erpiliç Taze Piliç Göynük Köfte 500 gr 54,50 TL

Namet Soslu Döner 300 gr 85 TL

Gurvita Sade İlikli Kemik Suyu 4x50 ml 29,50 TL

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BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 6 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 4

Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL

Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL

Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL

Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL

Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL

RGB Led Gece Lambası 85 TL

Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL

Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL

Çocuk Soket Çorap 12,50 TL

Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL

Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL

Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL

London Thomas Mandal Toka 49 TL

Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL

Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL

Erkek Boxer 69,50 TL

Kadın-Erkek Angie-R95 Parfüm 100 ml 99 TL

Angie El Kremi 30 ml - Lip Balm 15 ml Set 65 TL

Golden Rose Oje 27,50 TL

Golden Rose Maskara 3D Fantastic Lash 79,50 TL

Golden Rose Likit Ruj 79,50 TL

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