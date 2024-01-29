BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 6 Şubatta hangi ürünlerde indirim var?
BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. En büyük market zincirlerinden biri olan BİM markette bu hafta bebek bezinden, temizlik malzemesine, çikolatalardan, makyaj malzemesine, bakliyattan, kaşar peynire onlarca üründe indirimler sizlerle buluşuyor. Peki, BİM market 6 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de 6 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler...
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 129 TL
Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 57,50 TL
Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 26,50 TL
Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 36,50 TL
Dost Ayran 285 ml 5,90 TL
Dost Kefir 200 ml 6,75 TL
Dost Kefir 200 ml 9,90 TL
Dost Çocuk Devam Sütü 200 ml 7,50 TL
Dost Pastörize Süt 1 Litre 29,90 TL
Dost Plus Multivitamin Süt 1 Litre 26,50 TL
Kerem Çilekli Labne 200 g 27,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 225 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 170 TL
Kerem Labne 3x180 g 67,50 TL
Binvezir Gurme Klasik İnek Peyniri 500 g 115 TL
Binvezir Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 199 TL
Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 199 TL
Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 149,50 TL
Queen Kağıt Havlu 12'lü 115 TL
Blume Peçete 200'lü 31,50 TL
Baskılı Peçete 20'li 28,,50 TL
Molped Hijyenik Ped Süpernight 16'lı 55 TL
Molped Günlük Hijyenik Ped 60'lı 67,50 TL
Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 3,95 Litre 194,75 TL
Renax Toz Deterjan Renkliler 8 Kg 147 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 95 TL
Pril Excellence Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 204,50 TL
Pure Baby Islak Havlu 50'li 9,75 TL
Elidor Şampuan 650 ml 99,50 TL
Cilit Bang Pas Kireç / Yağ Sökücü 1000 ml 32,75 TL
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 500 ml 54,50 TL
Hypo Çamaşır Suyu 4 Litre 42,50 TL
Macromax Yer Bezi 29,75 TL
Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 595 TL
Clean Diş Macunu Colgate Charcoal 75 ml 35 TL
Claderm Kil Maskesi 100 ml 34,50 TL
Gillette Venus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı 2'li 115 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 179,50 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 48,50 TL
Saban Nohut 2,5 Kg 99,75 TL
Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 69 TL
Efsane Tam Buğday Un 2 Kg 35 TL
Efsane Kırık Pirinç 18,75 TL
Bizim Margarin Paket 500 gr 36 TL
Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 Litre 77,50 TL
Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr 42,50 TL
Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 85 TL
Erpiliç Taze Piliç Göynük Köfte 500 gr 54,50 TL
Namet Soslu Döner 300 gr 85 TL
Gurvita Sade İlikli Kemik Suyu 4x50 ml 29,50 TL
Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL
Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL
Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL
Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL
Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL
RGB Led Gece Lambası 85 TL
Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL
Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL
Çocuk Soket Çorap 12,50 TL
Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL
Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL
Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL
London Thomas Mandal Toka 49 TL
Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL
Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL
Erkek Boxer 69,50 TL
Kadın-Erkek Angie-R95 Parfüm 100 ml 99 TL
Angie El Kremi 30 ml - Lip Balm 15 ml Set 65 TL
Golden Rose Oje 27,50 TL
Golden Rose Maskara 3D Fantastic Lash 79,50 TL
Golden Rose Likit Ruj 79,50 TL