BİM’DE BÜYÜK İNDİRİM BAŞLIYOR: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EKİM)
Haftalık ev ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamak isteyen tüketiciler için geri sayım başladı. Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında geçerli olacak yeni kampanya döneminde, özellikle gıda, deterjan ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. 13 Ekim Salı gününden itibaren başlayacak olan dev kampanya, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen vatandaşların merceği altında. Peki BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 13-19 Ekim aktüel ürünler kataloğu…
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