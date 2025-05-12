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  4. BİM’de 10 kilogramlık çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 13 MAYIS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de 10 kilogramlık çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 13 MAYIS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 13 Mayıs Salı günü 10 kilogramlık çamaşır deterjanı ve birçok indirimli ürünler raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 13 Mayıs Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Mayıs Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Mayıs Salı aktüel ürünler indirim kataloğu…

BİM’de 10 kilogramlık çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 13 MAYIS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PERİPELLA KAKAOLU FINDIK KREMASI 630 GRAM

Fiyat: 99 TL

 ÜLKER TAÇ ÇÖREKOTLU SUSAMLI KRAKER 3X76 GRAM

Fiyat: 23,50 TL

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BİM’de 10 kilogramlık çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 13 MAYIS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

MERAY TUZLU LEBLEBİ 160 GRAM

Fiyat: 27,50 TL

 TAFE BAR FINFIKLI NAR AROMALI 3X32 GRAM

Fiyat: 39,50 TL

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BİM’de 10 kilogramlık çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 13 MAYIS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ÜLKER MUZ KREMALI KEK 55 GRAM

Fiyat: 6,50 TL

 CİPSO PATATES CİPSİ ÇEŞİTLERİ 160 GRAM

Fiyat: 35 TL

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BİM’de 10 kilogramlık çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 13 MAYIS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

ETİ GONG BARBEKÜ AROMA ÇEŞNİLİ MISIR PATLAĞI 110 GRAM

Fiyat: 25 TL

 KINDER COUNTRY SÜTLÜ ÇİKOLATA KAPLI BUĞDAY PATLAKLI BAR 23,5 GRAM

Fiyat: 17 TL

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