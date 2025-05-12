BİM’de 10 kilogramlık çamaşır deterjanında dev indirim! (BİM 13 MAYIS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 13 Mayıs Salı günü 10 kilogramlık çamaşır deterjanı ve birçok indirimli ürünler raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 13 Mayıs Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Mayıs Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Mayıs Salı aktüel ürünler indirim kataloğu…
PERİPELLA KAKAOLU FINDIK KREMASI 630 GRAM
Fiyat: 99 TL
ÜLKER TAÇ ÇÖREKOTLU SUSAMLI KRAKER 3X76 GRAM
Fiyat: 23,50 TL
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MERAY TUZLU LEBLEBİ 160 GRAM
Fiyat: 27,50 TL
TAFE BAR FINFIKLI NAR AROMALI 3X32 GRAM
Fiyat: 39,50 TL
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ÜLKER MUZ KREMALI KEK 55 GRAM
Fiyat: 6,50 TL
CİPSO PATATES CİPSİ ÇEŞİTLERİ 160 GRAM
Fiyat: 35 TL
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