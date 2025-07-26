BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü portatif klima ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
TCL PORTATİF KLİMA TAC-09CPB/DL2 9000 BTU/H
Ürün bilgileri
• Soğutmada A Enerji Sınıfı
• 3 farklı mod (Soğutma, Nem Alma ve Sadece Fan)
• Follow Me özelliği ile kumandanızın olduğu yeri istediğiniz sıcaklığa getirme
• Uyku modu
• 24 saat programlama
• Çocuk kilidi
• Otomatik salınım
• Çift fan motoru
• Otomatik drenaj suyunu buharlaştırma sistemi
• Cihazı kapattıktan sonra eşanjörlerin üzerindeki nemi kurutmak için fan bir müddet çalışır
• Tekerlekli ayaklar sayesinde rahatça yer değiştirme
• Çıkarılıp yıkanabilir filtre
• Plastik pencere aparatı
Fiyat: 13,990 TL
TCL 65 İNÇ 4K HDR GOOGLE TV
Ürün bilgileri
• Görüntü Yenileme Sıklığı Oranı: 60 HZ (DLG120)
• Bağlantılar: HDMIx3 - USBx2 - Wi-Fi 5 - Bluetooth
Fiyat: 29,900 TL
HOBBY LIFE MOTTOLU MATARA 530 ML
Fiyat: 99 TL
SOLINGEN TIRTIKLI MUTFAK BIÇAĞI 11 CM
Fiyat: 109 TL
PAŞABAHÇE MADLEN DİKDÖRTGEN AYAKLI SERVİS TABAĞI
Fiyat: 269 TL
PAŞABAHÇE MADLEN KARE TATLI TABAĞI 2’Lİ 15 CM
Fiyat: 199 TL