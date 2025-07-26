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  4. BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü portatif klima ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

TCL PORTATİF KLİMA TAC-09CPB/DL2 9000 BTU/H

Ürün bilgileri

• Soğutmada A Enerji Sınıfı

• 3 farklı mod (Soğutma, Nem Alma ve Sadece Fan)

• Follow Me özelliği ile kumandanızın olduğu yeri istediğiniz sıcaklığa getirme

• Uyku modu

• 24 saat programlama

• Çocuk kilidi

• Otomatik salınım

• Çift fan motoru

• Otomatik drenaj suyunu buharlaştırma sistemi

• Cihazı kapattıktan sonra eşanjörlerin üzerindeki nemi kurutmak için fan bir müddet çalışır

• Tekerlekli ayaklar sayesinde rahatça yer değiştirme

• Çıkarılıp yıkanabilir filtre

• Plastik pencere aparatı

Fiyat: 13,990 TL

 TCL 65 İNÇ 4K HDR GOOGLE TV

Ürün bilgileri

• Görüntü Yenileme Sıklığı Oranı: 60 HZ (DLG120)

• Bağlantılar: HDMIx3 - USBx2 - Wi-Fi 5 - Bluetooth

Fiyat: 29,900 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

HOBBY LIFE MOTTOLU MATARA 530 ML

Fiyat: 99 TL

 SOLINGEN TIRTIKLI MUTFAK BIÇAĞI 11 CM

Fiyat: 109 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

PAŞABAHÇE MADLEN DİKDÖRTGEN AYAKLI SERVİS TABAĞI

Fiyat: 269 TL

 PAŞABAHÇE MADLEN KARE TATLI TABAĞI 2’Lİ 15 CM

Fiyat: 199 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PAŞMİR HALI COCO PASPAS 40x60 CM

Fiyat: 199 TL

 %100 PAMUK LEE ERKEK TİŞÖRT

Fiyat: 269 TL

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