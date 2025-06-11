BİM'e 13 Haziran Cuma günü Cam Set Üstü Ocak geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 13 Haziran Cuma günü cam set üstü ocak geliyor. Peki, BİM'de 13 Haziran Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu…
KEYSMART MİNİ BUZDOLABI KEY 9010 S
Ürün bilgileri
81,8 cm x 50 cm x 47,5 cm
Fiyat: 5,990 TL
KUMTEL CAM SET ÜSTÜ OCAK
Ürün bilgileri
• Emaye ızgaralı
• Gaz emniyet sistemli
• Otomatik düğmeden çakmaklı
Fiyat: 2,690 TL
TRANSFORMERS POWERBANK 10000MAH TF-D10
Ürün bilgileri
• Port Tipi: Giriş: TYPE-C, USB-A
• Çıkış: Lightning, TYPE-C
Fiyat: 799 TL
IMEX AKILLI SAAT
Ürün bilgileri
• 4 GB Hafıza
• 1,463 inç TFT yuvarlak ekran
• Siyah ve Turuncu 2 farklı model
• Ses kaydedici
• 34 gösterge
• True wirelles stereo
• Müzik çalar
• 300mah pil kapasitesi
• Bluetooth 5.3
• Android 4.4 ve üzeri / IOS 10.0 ve üzeri
• 360x360 Ekran çözünürlüğü
Fiyat: 1,490 TL
MOTOSİKLET YAĞI 2T 1 L
Ürün bilgileri
• JASO FC
• Yüksek Temizleme Gücü
• Mükemmel Yağlama Performansı
• Üretim Yılı: 2025
Fiyat: 149 TL
MOTO WARE KASK MOTOSİKLET UYARI IŞIĞI
Ürün bilgileri
• 3 Farklı Mod
• Gece Sürüşlerinde Görünürlüğü Arttırmaya Yardımcı Olur
• Su Geçirmez Özellik
Fiyat: 225 TL