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  4. BİM'e 13 Haziran Cuma günü Cam Set Üstü Ocak geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 13 Haziran Cuma günü Cam Set Üstü Ocak geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 13 Haziran Cuma günü cam set üstü ocak geliyor. Peki, BİM'de 13 Haziran Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 13 Haziran Cuma günü Cam Set Üstü Ocak geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KEYSMART MİNİ BUZDOLABI KEY 9010 S
 

Ürün bilgileri

 81,8 cm x 50 cm x 47,5 cm

Fiyat: 5,990 TL

KUMTEL CAM SET ÜSTÜ OCAK
 

Ürün bilgileri

 • Emaye ızgaralı  

• Gaz emniyet sistemli  

• Otomatik düğmeden çakmaklı

Fiyat: 2,690 TL

 

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BİM'e 13 Haziran Cuma günü Cam Set Üstü Ocak geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

TRANSFORMERS POWERBANK 10000MAH TF-D10
 

Ürün bilgileri

 • Port Tipi: Giriş: TYPE-C, USB-A  

• Çıkış: Lightning, TYPE-C

Fiyat: 799 TL

IMEX AKILLI SAAT

 Ürün bilgileri

• 4 GB Hafıza 

• 1,463 inç TFT yuvarlak ekran 

• Siyah ve Turuncu 2 farklı model 

• Ses kaydedici 

• 34 gösterge 

• True wirelles stereo 

• Müzik çalar 

• 300mah pil kapasitesi 

• Bluetooth 5.3 

• Android 4.4 ve üzeri / IOS 10.0 ve üzeri  

• 360x360 Ekran çözünürlüğü

Fiyat: 1,490 TL

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BİM'e 13 Haziran Cuma günü Cam Set Üstü Ocak geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

MOTOSİKLET YAĞI 2T 1 L
 

Ürün bilgileri

• JASO FC 

• Yüksek Temizleme Gücü 

• Mükemmel Yağlama Performansı 

• Üretim Yılı: 2025

Fiyat: 149 TL

MOTO WARE KASK MOTOSİKLET UYARI IŞIĞI
 

Ürün bilgileri

• 3 Farklı Mod 

• Gece Sürüşlerinde Görünürlüğü Arttırmaya Yardımcı Olur 

• Su Geçirmez Özellik

Fiyat: 225 TL

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BİM'e 13 Haziran Cuma günü Cam Set Üstü Ocak geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

RAKLE DEKORLU MEŞRUBAT BARDAĞI 3’LÜ 570 CC

 

Fiyat: 55 TL

NORTH PASIFIC CAM MOTİVASYON MATARASI 1000 CC

 Fiyat: 269 TL

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