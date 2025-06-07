BİM'e 13 Haziran Cuma günü Philips Airfreyer geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 13 Haziran Cuma günü Philips airfreyer geliyor. Peki, BİM'de 13 Haziran Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu…
PHILIPS AIR FREYER HD9650/90
Ürün bilgileri
• 5 Ön ayarlı dijital ekran
• Rapid Air teknolojisi
• Sıcaklık ayarı: 40-200 C
• 1,4 Kg, 7,3 Litre
• 2225 W
Fiyat: 4,290 TL
ARNICA RAPID PLUS DOĞRAYICI
Ürün bilgileri
• Güç:500 W
• Hazne Kapasitesi:1300 ml
Fiyat: 990 TL
PROZONE MOTOSİKLET INTERCOM SİSTEMİ
Ürün bilgileri
• Telsiz bağlantısı
• Google asistan desteği
• 800mah geliştirilmiş batarya
• Suya dayanıklı
• Siri desteği
• Aynı anda 3 intercom bağlantı kurulabilir
• 1.800 m kadar intercom arası bağlantı
• Geliştirilmiş dinamik hoparlör
• Eş zamanlı çift telefon bağlantısı
• Geliştirilmiş gürültü azaltıcı
• Tüm kask modellerine uyumlu
• Müzik çalar kontrolleri
Fiyat: 2,750 TL
MOTOWARE MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME ALETİ
Fiyat: 75 TL