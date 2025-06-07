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  4. BİM'e 13 Haziran Cuma günü Philips Airfreyer geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 13 Haziran Cuma günü Philips Airfreyer geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 13 Haziran Cuma günü Philips airfreyer geliyor. Peki, BİM'de 13 Haziran Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 13 Haziran Cuma günü Philips Airfreyer geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PHILIPS AIR FREYER HD9650/90

Ürün bilgileri

• 5 Ön ayarlı dijital ekran  

• Rapid Air teknolojisi 

• Sıcaklık ayarı: 40-200 C  

• 1,4 Kg, 7,3 Litre 

• 2225 W

Fiyat: 4,290 TL

ARNICA RAPID PLUS DOĞRAYICI

Ürün bilgileri

• Güç:500 W 

• Hazne Kapasitesi:1300 ml

Fiyat: 990 TL

 

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BİM'e 13 Haziran Cuma günü Philips Airfreyer geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

HAVID KABLOLU GAMİNG KLAVYE KB838L
 

Fiyat: 499 TL

 HAVID RGB GAMING MOUSE MS1020S

Fiyat: 349 TL

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BİM'e 13 Haziran Cuma günü Philips Airfreyer geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

PROZONE MOTOSİKLET INTERCOM SİSTEMİ

Ürün bilgileri

• Telsiz bağlantısı 

• Google asistan desteği 

• 800mah geliştirilmiş batarya  

• Suya dayanıklı 

• Siri desteği 

• Aynı anda 3 intercom bağlantı kurulabilir 

• 1.800 m kadar intercom arası bağlantı 

• Geliştirilmiş dinamik hoparlör 

• Eş zamanlı çift telefon bağlantısı 

• Geliştirilmiş gürültü azaltıcı 

• Tüm kask modellerine uyumlu 

• Müzik çalar kontrolleri

Fiyat: 2,750 TL

 MOTOWARE MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME ALETİ

Fiyat: 75 TL

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BİM'e 13 Haziran Cuma günü Philips Airfreyer geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

GLASS IN LOVE CAM KUPA 220 CC 6’LI

Fiyat: 149 TL

 GLASS IN LOVE GRAVÜRLÜ ÇAY BARDAĞI  130 CC 6’LI

Fiyat: 169 TL

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