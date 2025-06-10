  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM'E 13 Haziran Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'E 13 Haziran Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 13 Haziran Cuma günü portatif klima geliyor. Peki, BİM'de 13 Haziran Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'E 13 Haziran Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KUMTEL 7000 BTU PORTATİF KLİMA

Ürün bilgileri

• R290 Gazlı Taşınabilir Klima 

• Perdeli 

• Uzaktan kumanda 

• Uygulama Alanı 9/14 m2

Fiyat: 8,900 TL

 KUMTEL 18”AYAKLI VANTİLATÖR 3”1 METAL PRO

Fiyat: 1,350 TL

1 | 8
BİM'E 13 Haziran Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

LG 65 İNÇ SMART 4K ULTRA HD HDR LED TV 65NANO81T6A
 

Fiyat: 36,900 TL

SENNA 43 İNÇ FRAMELESS FULL HD LED GOOGLE TV 43GF9500F
 

Fiyat: 8,990 TL

2 | 8
BİM'E 13 Haziran Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

NORTH PASIFIC MOTOSİKLET SIRT ÇANTASI (SU GEÇİRMEZ)

Fiyat: 1,490 TL

 MOTO WARE MOTOSİKLET LİFTİNG APARATI (22 X 11 X 6 CM)

Fiyat: 590 TL

3 | 8
BİM'E 13 Haziran Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PAŞABAHÇE 1000 CC KAVANOZ

Fiyat: 21 TL

 TEKLİ YAĞLIK 750 CC

Fiyat: 45 TL

4 | 8