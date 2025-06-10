BİM'E 13 Haziran Cuma günü Portatif Klima geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 13 Haziran Cuma günü portatif klima geliyor. Peki, BİM'de 13 Haziran Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL 7000 BTU PORTATİF KLİMA
Ürün bilgileri
• R290 Gazlı Taşınabilir Klima
• Perdeli
• Uzaktan kumanda
• Uygulama Alanı 9/14 m2
Fiyat: 8,900 TL
KUMTEL 18”AYAKLI VANTİLATÖR 3”1 METAL PRO
Fiyat: 1,350 TL
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LG 65 İNÇ SMART 4K ULTRA HD HDR LED TV 65NANO81T6A
Fiyat: 36,900 TL
SENNA 43 İNÇ FRAMELESS FULL HD LED GOOGLE TV 43GF9500F
Fiyat: 8,990 TL
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NORTH PASIFIC MOTOSİKLET SIRT ÇANTASI (SU GEÇİRMEZ)
Fiyat: 1,490 TL
MOTO WARE MOTOSİKLET LİFTİNG APARATI (22 X 11 X 6 CM)
Fiyat: 590 TL
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