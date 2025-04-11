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  4. BİM'e 18 Nisan Cuma günü klima ve ankastre set geliyor! (BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 18 Nisan Cuma günü klima ve ankastre set geliyor! (BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 18 Nisan 2025 Cuma tarihindeankastre set, televizyon, cep telefonu ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Nisan Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Nisan Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Nisan 2025 Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 18 Nisan Cuma günü klima ve ankastre set geliyor! (BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

FUJİPLUS KLİMA İNVERTER 12000 BTU

Ürün bilgileri

• Dc Inverter A++  

• 4 metreye kadar ücretsiz montaj  

• R32 Gaz 

• Paslanma karşıtı teknoloji 

• Akıllı uyku modu

 Fiyat: 21,990 TL

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BİM'e 18 Nisan Cuma günü klima ve ankastre set geliyor! (BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SEGWAY-NINEBOT E2 PLUS KICKSCOOTER

Ürün bilgileri

• Maksimum hız: 25 km/h 

• Maksimum güç: 500 W 

• Maksimum menzil: 25 km 

• Suya dayanıklılık: IPX4 & batarya IPX6 

• Renkli RGB ortam ışığı

 Fiyat: 13,990 TL

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BİM'e 18 Nisan Cuma günü klima ve ankastre set geliyor! (BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

REALME C63 CEP TELEFONU 6GB/128GB

Fiyat: 6,650 TL

 

 TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6B

Fiyat: 21,900 TL

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BİM'e 18 Nisan Cuma günü klima ve ankastre set geliyor! (BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SENNA 50UQ9500F 50 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 12,900 TL

 

HP230 KABLOSUZ KLAVYE MOUSE SET

Fiyat: 999 TL

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