BİM'e 18 Nisan Cuma günü klima ve ankastre set geliyor! (BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 18 Nisan 2025 Cuma tarihindeankastre set, televizyon, cep telefonu ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Nisan Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Nisan Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Nisan 2025 Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
FUJİPLUS KLİMA İNVERTER 12000 BTU
Ürün bilgileri
• Dc Inverter A++
• 4 metreye kadar ücretsiz montaj
• R32 Gaz
• Paslanma karşıtı teknoloji
• Akıllı uyku modu
Fiyat: 21,990 TL
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SEGWAY-NINEBOT E2 PLUS KICKSCOOTER
Ürün bilgileri
• Maksimum hız: 25 km/h
• Maksimum güç: 500 W
• Maksimum menzil: 25 km
• Suya dayanıklılık: IPX4 & batarya IPX6
• Renkli RGB ortam ışığı
Fiyat: 13,990 TL
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REALME C63 CEP TELEFONU 6GB/128GB
Fiyat: 6,650 TL
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6B
Fiyat: 21,900 TL
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