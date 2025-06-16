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  4. BİM'e 20 Haziran Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 20 Haziran Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü drone geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 20 Haziran Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

GLASS IN LOVE CAM BÜYÜK KASE 1500 CC

Fiyat: 189 TL

 GLASS IN LOVE CAM CAM LOKUMLUK 110 CC

Fiyat: 89 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

LG QNED 65 İNÇ 4K HDR10 WEBOS24 QNED TV 65QNED80T

Ürün bilgileri

• Ekran Türü: 4K QNED 

• Yenileme Hızı: 60Hz Native

• Geniş Renk Gamı: QNED Color 

• Görüntü İşlemcisi: 7.Nesil a5 AI 4K İşlemci

• HDR (Yüksek Dinamik Aralık): HDR10 / HLG

Fiyat: 42,900 TL

 KUBA KATLANABİLİR SPEED LIGHT İNCE TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

Motor: 250w

Akü: 36v 7.8 Ah 

Max Hız: 25 Km/H 

Mesafe: 25-35 Km 

Vites: Shimano 6 

Ağırlık: 22/109 

Fiyat: 14,950 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KUMTEL SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

FIRIN

• 1600 Watt güç 

• 4 Pişirme fonksiyonu • Turbo fan 

• Zil uyarılı zaman ayarı

• Ayarlanabilir termostat

• Kolay temizlenebilir cam panel

• Güçlü iç aydınlatma 

• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi

• Cr-Ni ızgara • A+ enerji sınıfı

• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

DAVLUMBAZ

• Düğmeden mekanik kontrol

• 60 cm çift camlı davlumbaz

• 3 Kademeli güç ayarı 

• 450m3 yüksek emiş gücü

• 140 Watt güç 

• Yıkanabilir alüminyum filtre

• Led aydınlatma

OCAK

• 4 gözü doğalgaz ayarlı

• Düğmeden otomatik çakmaklı

• Dayanıklı gövde yapısı

• 8 mm cam kalınlığı

• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları

• 8mm cam kalınlığı

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (Ücretsiz)

Fiyat: 8,690 TL

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

OCAK

• 4 gözü doğalgaz ayarlı

• Düğmeden otomatik çakmaklı

• Dayanıklı gövde yapısı

• 8 mm cam kalınlığı

• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları

• 8mm cam kalınlığı

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)

DAVLUMBAZ

• Düğmeden mekanik kontrol

• 60 cm çift camlı davlumbaz

• 3 Kademeli güç ayarı 

• 450m3 yüksek emiş gücü

• 140 Watt güç 

• Yıkanabilir alüminyum filtre

• Led aydınlatma

FIRIN

• 1600 Watt güç 

• 4 Pişirme fonksiyonu 

• Turbo fan 

• Zil uyarılı zaman ayarı

• Ayarlanabilir termostat

• Kolay temizlenebilir cam panel

• Güçlü iç aydınlatma 

• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi

• Cr-Ni ızgara 

• A+ enerji sınıfı

• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

Fiyat: 9,250 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PROWARE OUTDOOR GADGETS KATLANABİLİR KAMP KÜREĞİ

Ürün bilgileri

• Materyal: A3 Paslanmaz Çelik 

• Ürün Boyutları: 

Kürek Modu: 14.5 cm x 60 cm

Katlanmış Ölçü: 14.5 cm x 24.5 cm x 3.7 cm

• Ağırlık: ~950 g

• Taşıma kılıfı dahildir.

• Sağlam yapısı pratik çözümler sunar.

• Katlanabilir yapısı sayesinde yer kaplamaz.

Fiyat: 525 TL
 
PROWARE OUTDOOR GADGETS IŞIKLI ÇADIR İPİ

Fiyat: 279 TL

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