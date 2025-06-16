BİM'e 20 Haziran Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü drone geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
GLASS IN LOVE CAM BÜYÜK KASE 1500 CC
Fiyat: 189 TL
GLASS IN LOVE CAM CAM LOKUMLUK 110 CC
Fiyat: 89 TL
LG QNED 65 İNÇ 4K HDR10 WEBOS24 QNED TV 65QNED80T
Ürün bilgileri
• Ekran Türü: 4K QNED
• Yenileme Hızı: 60Hz Native
• Geniş Renk Gamı: QNED Color
• Görüntü İşlemcisi: 7.Nesil a5 AI 4K İşlemci
• HDR (Yüksek Dinamik Aralık): HDR10 / HLG
Fiyat: 42,900 TL
KUBA KATLANABİLİR SPEED LIGHT İNCE TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Motor: 250w
Akü: 36v 7.8 Ah
Max Hız: 25 Km/H
Mesafe: 25-35 Km
Vites: Shimano 6
Ağırlık: 22/109
Fiyat: 14,950 TL
KUMTEL SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu • Turbo fan
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara • A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı davlumbaz
• 3 Kademeli güç ayarı
• 450m3 yüksek emiş gücü
• 140 Watt güç
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• Led aydınlatma
OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• 8 mm cam kalınlığı
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları
• 8mm cam kalınlığı
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (Ücretsiz)
Fiyat: 8,690 TL
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• 8 mm cam kalınlığı
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları
• 8mm cam kalınlığı
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)
DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı davlumbaz
• 3 Kademeli güç ayarı
• 450m3 yüksek emiş gücü
• 140 Watt güç
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• Led aydınlatma
FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu
• Turbo fan
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara
• A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
Fiyat: 9,250 TL
PROWARE OUTDOOR GADGETS KATLANABİLİR KAMP KÜREĞİ
Ürün bilgileri
• Materyal: A3 Paslanmaz Çelik
• Ürün Boyutları:
Kürek Modu: 14.5 cm x 60 cm
Katlanmış Ölçü: 14.5 cm x 24.5 cm x 3.7 cm
• Ağırlık: ~950 g
• Taşıma kılıfı dahildir.
• Sağlam yapısı pratik çözümler sunar.
• Katlanabilir yapısı sayesinde yer kaplamaz.
Fiyat: 525 TL
PROWARE OUTDOOR GADGETS IŞIKLI ÇADIR İPİ
Fiyat: 279 TL