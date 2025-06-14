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  4. BİM'e 20 Haziran Cuma günü Drone geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 20 Haziran Cuma günü Drone geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü drone geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 20 Haziran Cuma günü Drone geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

GLASS IN LOVE AYAKLI ŞEKERLİK 650 CC

Fiyat: 149 TL

GLASS IN LOVE CAM VAZO

Fiyat: 199 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Drone geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6B

Fiyat: 19,990 TL

CASPER VIA M40 CEP TELEFONU 6 GB/128 GB

Fiyat: 6,490 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Drone geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09

Ürün bilgileri

• PowerCyclone 4 teknolojisi 
• 1.3L Toz kapasitesi 
• Super Clean Air filtre
• 750W giriş, 850W maksimum 
motor gücü kompakt ve hafif tasarım

Fiyat: 4,990 TL

BLAUPUNKT ROBOT SÜPÜRGE S10 PRO

Ürün bilgileri

• Haritalama Yöntemi:  LDS (Laser Distance Sensor)
• Emiş Gücü: 5000 Pa
• Harita Kayıt Sayısı: 4 Farklı Kayıt
• Toz Hazne Kapasitesi: 650 ml
• Su Hazne Kapasitesi: 350 ml
• Batarya Kapasitesi: 5200 mAh
• Şarj Süresi: 4-6 Saat 
• Otomatik Emiş Gücü
• Seçili Nokta ve Oda Temizliği
• Türkçe Sesli Uyarı Sistemi
• App Uzaktan Kontrol

Fiyat: 9,990 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Drone geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

NORTH PASIFIC KATLANABİLİR ORGANİZER

Ürün bilgileri

• Ürün Boyutları: 
42 cm x 32 cm x 60 cm
• 3 adet raf
• 2 Adet Raf İçi Organizer Cep
• 1 Adet Fermuarlı Bölme

Fiyat: 529 TL

ORCAMP KANDİL LAMBA VE TÜP SETİ

Fiyat: 849 TL

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