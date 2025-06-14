BİM'e 20 Haziran Cuma günü Drone geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü drone geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6B
Fiyat: 19,990 TL
CASPER VIA M40 CEP TELEFONU 6 GB/128 GB
Fiyat: 6,490 TL
PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09
Ürün bilgileri
• PowerCyclone 4 teknolojisi
• 1.3L Toz kapasitesi
• Super Clean Air filtre
• 750W giriş, 850W maksimum
motor gücü kompakt ve hafif tasarım
Fiyat: 4,990 TL
BLAUPUNKT ROBOT SÜPÜRGE S10 PRO
Ürün bilgileri
• Haritalama Yöntemi: LDS (Laser Distance Sensor)
• Emiş Gücü: 5000 Pa
• Harita Kayıt Sayısı: 4 Farklı Kayıt
• Toz Hazne Kapasitesi: 650 ml
• Su Hazne Kapasitesi: 350 ml
• Batarya Kapasitesi: 5200 mAh
• Şarj Süresi: 4-6 Saat
• Otomatik Emiş Gücü
• Seçili Nokta ve Oda Temizliği
• Türkçe Sesli Uyarı Sistemi
• App Uzaktan Kontrol
Fiyat: 9,990 TL