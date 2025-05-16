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  4. BİM'e 23 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 23 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 23 Mayıs Cuma günü motosiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 23 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 23 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 23 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 23 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 23 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6B

Fiyat: 21,900 TL

DIJITSU 32 İNÇ HD READY TV D9800

Fiyat: 4,290 TL

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BİM'e 23 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

BELLINA 125CC MOTOSİKLET 2024 SERİ

Ürün bilgileri

Silindir Hacmi: 125cc - Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir

Şanzıman: CVT Şanzıman - Maksimum Güç: 8.10 HP @ 7500 rpm

Maksimum Tork: 8.2 N.m @ 6000 rpm - Yakıt Tipi: Benzin

Soğutma: Hava Soğutmalı - Ön/Arka Fren: Disk/Kampana (CBS)

Ön Lastik: 110/70-12 - Arka Lastik: 120/70-12  Azami Ağırlık: 272 kg

Uzunluk: 1900 mm - Genişlik: 705 mm

Yükseklik: 1135 mm - Dingil Mesafesi: 1335 mm

Yakıt Tankı Kapasitesi: 6.5 L - Net Ağırlık: 112 kg 

Fiyat: 49,900 TL

RKS XS35 KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

Motor: RKS 36V 250W 

Akü: 36V 10Ah

• Max. Hız: 25 km/h 

Sürüş Mesafesi: 35-45 km/h

Şarj Süresi: 4-6 Saat 

Ön / Arka Fren: Disk / Disk

Ön/Arka Lastik: CST 20 x 4.0

Vites Attırıcı: Shimano 7 Vites

Fiyat: 29,900 TL

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BİM'e 23 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

SİLİKON KEK KALIBI ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 59 TL

KAPAKLI MİKSER KABI

Fiyat: 59 TL

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BİM'e 23 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

CHEF'S KREP TAVASI (26 CM)

Fiyat: 229 TL

CHEF'S SAHAN (20 CM)

Fiyat: 209 TL

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