BİM'e 23 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 23 Mayıs Cuma günü motosiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 23 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 23 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 23 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 23 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğu…
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6B
Fiyat: 21,900 TL
DIJITSU 32 İNÇ HD READY TV D9800
Fiyat: 4,290 TL
BELLINA 125CC MOTOSİKLET 2024 SERİ
Ürün bilgileri
Silindir Hacmi: 125cc - Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: CVT Şanzıman - Maksimum Güç: 8.10 HP @ 7500 rpm
Maksimum Tork: 8.2 N.m @ 6000 rpm - Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı - Ön/Arka Fren: Disk/Kampana (CBS)
Ön Lastik: 110/70-12 - Arka Lastik: 120/70-12 Azami Ağırlık: 272 kg
Uzunluk: 1900 mm - Genişlik: 705 mm
Yükseklik: 1135 mm - Dingil Mesafesi: 1335 mm
Yakıt Tankı Kapasitesi: 6.5 L - Net Ağırlık: 112 kg
Fiyat: 49,900 TL
RKS XS35 KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Motor: RKS 36V 250W
Akü: 36V 10Ah
• Max. Hız: 25 km/h
Sürüş Mesafesi: 35-45 km/h
Şarj Süresi: 4-6 Saat
Ön / Arka Fren: Disk / Disk
Ön/Arka Lastik: CST 20 x 4.0
Vites Attırıcı: Shimano 7 Vites
Fiyat: 29,900 TL