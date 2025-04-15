BİM'e 23 Nisan Salı günü Verandalı Tiny House Ev geliyor!(BİM 23 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 23 Nisan’da Tiny House ev geliyor. Peki, BİM'de 23 Nisan’da hangi ürünlerde indirim var? 23 Nisan’da BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 23 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 23 Nisan 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ESCAMP VERANDALI 8500 FLAT TINY HOUSE
Ürün bilgileri
• İç ölçü: 8.368 mm x 2.350mm – h: 2.448 mm
• Dış ölçü: 8.500 mm x 2.500mm – h: 2.500 mm
• Yaşam alanı: 20 m2
• Konaklama kapasite: 4 yetişkin
• Dingil taşıma kapasite: 3.500 kg
• Ruhsat özellikleri: O2 belgeli ve plakalı
• Taşıyıcı Sistem Modüler: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi
• Yapı Ve Çatı Sistemi :
Çatı : CTP kompozit panel teknolojisi
• Dış cephe: Kompozit sandviç panel
• Dış Cephe: JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama
• İç cephe : Duvar paneli
• Zemin Kaplama: 32, sınıf laminat parke,
• Doğrama Sistemi : PVC cephe sistemi / Isıcam sinerji
• Mutfak-banyo mobilya: suya ve neme dayanıklı lam1. sınıf vitrifiye ürünleri
• Isıtma -soğutma sistemi: 1 adet ani su ısıtıcı alt yapı tesisatı
• 1 Adet 12.000 BTU altyapı klima tesisatı
• Havalandırma-Elektrik Sistemi:1 adet menfez sistemi NYM kablo
• Ürün yerleştirme yapılmış olup yatak,baza,yatak odası ve salon dolapları, koltuk,masa ve sandalye fiyata dahil değildir.
• Ruhsat ve plaka işlemlerini müşterinin yaptırması zorunludur.
• Nakliye: İl ve ilçe merkezine ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Fiyat: 610.000 TL
KUMTEL LATTENOW TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ HCM-02 ve PREMIUN BLEND KAHVE ÇEKİRDEĞİ 500 G
Ürün bilgileri
• Güç: 1350 Watt
• 220-240V~, 50 Hz
• Dokunmatik Kontrol
• Su Kapasitesi: 1500 ml
• Her türlü kahveyi demleyebilir: Espresso Cappuccino, Latte, Americano
• Otomatik süt köpürtme fonksiyonu
• Çıkarılabilir 1,5 L su deposu
• Susuz çalışmama koruması
Fiyat: 10,900 TL
KUMTEL BUHAR KAZANLI ÜTÜ
Ürün bilgileri
• 2400 Watt
• Seramik taban
• Buharsız / kesintisiz buharlı
• Şok buharlı / dik buharlı
• Kendi kendini temizleme
• 300 ml su deposu
• Susuzluk sensörü
• Güvenli otomatik kapanma
• Kireç yapmaz
• 5 bar basınç seviyesi
Fiyat: 2,450 TL