BİM'e 25 Nisan Cuma günü çapa makinesi geliyor! (BİM 25 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 25 Nisan Cuma günü çapa makinesi geliyor. Peki, BİM'de 25 Nisan Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Nisan Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Nisan 2025 Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F
Fiyat: 18,950 TL
7 HP ŞANZIMANLI TAM PROFESYONEL ÇAPA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
50 dekar araziye kadar uygundur.
Çapa genişliği: 90 cm
Fiyat: 16,900 TL
BELLINA 125CC MOTOSİKLET 2024 SERİ
Ürün bilgileri
Silindir Hacmi: 125cc - Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
Şanzıman: CVT Şanzıman - Maksimum Güç: 8.10 HP @ 7500 rpm
Maksimum Tork: 8.2 N.m @ 6000 rpm - Yakıt Tipi: Benzin
Soğutma: Hava Soğutmalı - Ön/Arka Fren: Disk/Kampana (CBS)
Ön Lastik: 110/70-12 - Arka Lastik: 120/70-12
Uzunluk: 1900 mm - Genişlik: 705 mm
Yükseklik: 1135 mm - Dingil Mesafesi: 1335 mm
Yakıt Tankı Kapasitesi: 6.5 L - Net Ağırlık: 112 kg
Azami Ağırlık: 272 kg
Fiyat: 49,900 TL
RKS RSI X PRO KATLANIR KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Motor: 250W - Akü: 36V 10Ah
Maksimum Hız: 25 km/h
Sürüş Mesafesi: 35-45 km
Vites: Shimano 7
Ağırlık: 27/127
Fiyat: 19,990 TL