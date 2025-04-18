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  4. BİM'e 25 Nisan Cuma günü çapa makinesi geliyor! (BİM 25 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 25 Nisan Cuma günü çapa makinesi geliyor! (BİM 25 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 25 Nisan Cuma günü çapa makinesi geliyor. Peki, BİM'de 25 Nisan Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Nisan Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Nisan 2025 Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 25 Nisan Cuma günü çapa makinesi geliyor! (BİM 25 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F

Fiyat: 18,950 TL

7 HP ŞANZIMANLI TAM PROFESYONEL ÇAPA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

50 dekar araziye kadar uygundur.

Çapa genişliği: 90 cm

Fiyat: 16,900 TL

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BİM'e 25 Nisan Cuma günü çapa makinesi geliyor! (BİM 25 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

BELLINA 125CC MOTOSİKLET 2024 SERİ

Ürün bilgileri

Silindir Hacmi: 125cc - Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir

Şanzıman: CVT Şanzıman - Maksimum Güç: 8.10 HP @ 7500 rpm

Maksimum Tork: 8.2 N.m @ 6000 rpm - Yakıt Tipi: Benzin

Soğutma: Hava Soğutmalı - Ön/Arka Fren: Disk/Kampana (CBS)

Ön Lastik: 110/70-12 - Arka Lastik: 120/70-12

Uzunluk: 1900 mm - Genişlik: 705 mm

Yükseklik: 1135 mm - Dingil Mesafesi: 1335 mm

Yakıt Tankı Kapasitesi: 6.5 L - Net Ağırlık: 112 kg 

Azami Ağırlık: 272 kg

Fiyat: 49,900 TL

RKS RSI X PRO KATLANIR KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

Motor: 250W - Akü: 36V 10Ah

Maksimum Hız: 25 km/h 

Sürüş Mesafesi: 35-45 km

Vites: Shimano 7

Ağırlık: 27/127

Fiyat: 19,990 TL

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BİM'e 25 Nisan Cuma günü çapa makinesi geliyor! (BİM 25 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

BEBEK ALIŞTIRMA KLOZETİ

Fiyat: 449 TL

HOBBY LIFE KATLANABİLİR BEBEK KÜVETİ

Fiyat: 519 TL

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BİM'e 25 Nisan Cuma günü çapa makinesi geliyor! (BİM 25 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

TİVOLİ 9 PARÇA TENCERE SETİ

Ürün bilgileri

20 cm tava 

24 cm cam kapaklı tava

6 cm tencere 

20 cm cam kapaklı tencere

20 ve 24 cm 2 adet saklama kapağı 

Fiyat: 1,490 TL

WOK TAVA 149 CM

Fiyat: 149 TL

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