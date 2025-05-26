BİM'e 3 Haziran Salı günü Elektrikli Motor geliyor! (BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 3 Haziran Salı günü elektrikli motor geliyor. Peki, BİM'de 3 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 3 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
SENNA 55 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55UQ9500F
Fiyat: 16,495 TL
LATTE DÖNEN BAŞLIKLI MASAÜSTÜ TELEFON TUTUCU
Fiyat: 75 TL
SKYJET ECOCAR 5 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTOR
Ürün bilgileri
Motor: 500W - Akü: 60V 32Ah
Maksimum Hız: 25 km/h - Tırmanma Açısı: 16°
Sürüş Mesafesi: 40-50 km Lastikler: 3.00-8 Tubeless
Ön/Arka Fren: Kampana/Kampana
Ağırlık: 130 kg Maksimum Ağırlık: 215 kg
Ölçüler: GxUxY : 747 x 1555 x 1018 mm
Fiyat: 49,990 TL
KUMTEL ELEKTRİKLİ TEK GÖZLÜ OCAK
Ürün bilgileri
Fiyat: 739 TL
BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ
PINAR %0,5 YAĞLI SÜT 1 LİTRE
Fiyat: 24,50 TL
DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG
Fiyat: 159 TL