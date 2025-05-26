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  4. BİM'e 3 Haziran Salı günü Elektrikli Motor geliyor! (BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 3 Haziran Salı günü Elektrikli Motor geliyor! (BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 3 Haziran Salı günü elektrikli motor geliyor. Peki, BİM'de 3 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 3 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 3 Haziran Salı günü Elektrikli Motor geliyor! (BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SENNA 55 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55UQ9500F

Fiyat: 16,495 TL

LATTE DÖNEN BAŞLIKLI MASAÜSTÜ TELEFON TUTUCU

Fiyat: 75 TL

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BİM'e 3 Haziran Salı günü Elektrikli Motor geliyor! (BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SKYJET ECOCAR 5 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTOR

Ürün bilgileri

Motor: 500W - Akü: 60V 32Ah

Maksimum Hız: 25 km/h - Tırmanma Açısı: 16°

Sürüş Mesafesi: 40-50 km Lastikler: 3.00-8 Tubeless

Ön/Arka Fren: Kampana/Kampana

Ağırlık: 130 kg Maksimum Ağırlık: 215 kg

Ölçüler: GxUxY : 747 x 1555 x 1018 mm

Fiyat: 49,990 TL

KUMTEL ELEKTRİKLİ TEK GÖZLÜ OCAK

Ürün bilgileri

Fiyat: 739 TL

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BİM'e 3 Haziran Salı günü Elektrikli Motor geliyor! (BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ

PINAR %0,5 YAĞLI SÜT 1 LİTRE

Fiyat: 24,50 TL

DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG

Fiyat: 159 TL

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BİM'e 3 Haziran Salı günü Elektrikli Motor geliyor! (BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

HÜNER MISIR YAĞI 5 LİTRE

Fiyat: 288 TL

SOFRA KAYA TUZU 1500 GRAM

Fiyat: 12,50 TL

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