BİM'e 30 Mayıs Cuma günü Klima ve Vantilatör geliyor! (BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 30 Mayıs Cuma günü klima ve birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 30 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 30 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 30 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
ONVO MİKRODALGA FIRIN
Ürün bilgileri
700 W güç çıkışı
8 kademeli güç ayarı
Fiyat: 2,499 TL
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
OCAK
4 gözü doğalgaz ayarlı
Düğmeden otomatik çakmaklı
Dayanıklı gövde yapısı
8 mm cam kalınlığı
Paslanmaz emaye ızgara ve
bek kapakları
8mm cam kalınlığı
Gaz emniyet sistemi
Doğalgazdan LPG sistemine
dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)
DAVLUMBAZ
Düğmeden mekanik kontrol
60 cm çift camlı davlumbaz
3 Kademeli güç ayarı
450m3 yüksek emiş gücü
140 Watt güç
Yıkanabilir alüminyum filtre
Led aydınlatma
FIRIN
1600 Watt güç
4 Pişirme fonksiyonu
Turbo fan
Zil uyarılı zaman ayarı
Ayarlanabilir termostat
Kolay temizlenebilir cam panel
Güçlü iç aydınlatma
Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
Cr-Ni ızgara
A+ enerji sınıfı
Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
Fiyat: 9,250 TL
OLA ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Renk: Mat Siyah
Kadro Malzemesi: Alüminyum Alaşım 6061
Kadro: Katlanmaz, Gidon Katlanır Ön Çatal: Süspansiyon
Motor Gücü: 250W 40Nm Yüksek Torklu
Batarya: Lityum iyon 36V 10,4Ah
Şarj Süresi: 4-6 Saat
Menzili: 30-45 Km
Maksimum Hız: 25 km/h
Gösterge: Lcd
Vites Sistemi: Shimano Tourney 7 Vites
Arka Ruble: Shimano Index TZ500 14-28T
Lastik Boyutu ve Malzemesi: 20”x4.0 Kalın Lastik
Alüminyum Jant
Fren: Ön/Arka Disk
Ağırlık: 28,6 Kg
Fiyat: 14,950 TL
SPACE ŞARJLI LED FLAŞÖR SP103
Fiyat: 99 TL
TCL 12.000 BTU KLİMA TAC-12CHSD/XAF1l - ELİTE SERİSİ
Ürün bilgileri
A++ Soğutma Enerji Sınıfı Wifi
4 Yöne Otomatik Üfleme
4 Kademede Kendi Kendini Derin Temizleme (+60)C'de Soğutma
(-20)C'de Isıtma
10 yıl Kompresör garantisi
Fiyat: 24,990 TL
KUMTEL KULE TİPİ VANTİLATÖR
Ürün bilgileri
50 Watt yüksek performans
3 hız seçeneği
60° Salınım
71 cm maksimum yükseklik
2 saatlik zamanlayıcı
Yüksek kaliteli motor
Fiyat: 1,390 TL