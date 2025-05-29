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  4. BİM'e 30 Mayıs Cuma günü Klima ve Vantilatör geliyor! (BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 30 Mayıs Cuma günü Klima ve Vantilatör geliyor! (BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 30 Mayıs Cuma günü klima ve birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 30 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 30 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 30 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 30 Mayıs Cuma günü Klima ve Vantilatör geliyor! (BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ONVO MİKRODALGA FIRIN

Ürün bilgileri

700 W güç çıkışı

8 kademeli güç ayarı

Fiyat: 2,499 TL

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

OCAK

4 gözü doğalgaz ayarlı

Düğmeden otomatik çakmaklı

Dayanıklı gövde yapısı

8 mm cam kalınlığı

Paslanmaz emaye ızgara ve 

bek kapakları

8mm cam kalınlığı

Gaz emniyet sistemi

Doğalgazdan LPG sistemine 

dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)

DAVLUMBAZ

Düğmeden mekanik kontrol

60 cm çift camlı davlumbaz

3 Kademeli güç ayarı 

450m3 yüksek emiş gücü

140 Watt güç 

Yıkanabilir alüminyum filtre

Led aydınlatma

FIRIN

1600 Watt güç 

4 Pişirme fonksiyonu 

Turbo fan 

Zil uyarılı zaman ayarı

Ayarlanabilir termostat

Kolay temizlenebilir cam panel

Güçlü iç aydınlatma 

Paslanmaz 1 adet emaye tepsi

Cr-Ni ızgara 

A+ enerji sınıfı

Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

 Fiyat: 9,250 TL

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BİM'e 30 Mayıs Cuma günü Klima ve Vantilatör geliyor! (BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

OLA ELEKTRİKLİ BİSİKLET
 

Ürün bilgileri

 Renk: Mat Siyah 

Kadro Malzemesi: Alüminyum Alaşım 6061

Kadro: Katlanmaz, Gidon Katlanır  Ön Çatal: Süspansiyon 

Motor Gücü: 250W 40Nm Yüksek Torklu 

Batarya: Lityum iyon 36V 10,4Ah

Şarj Süresi: 4-6 Saat 

Menzili: 30-45 Km

Maksimum Hız: 25 km/h 

Gösterge: Lcd 

Vites Sistemi: Shimano Tourney 7 Vites

Arka Ruble: Shimano Index TZ500 14-28T 

Lastik Boyutu ve Malzemesi: 20”x4.0 Kalın Lastik

Alüminyum Jant

Fren: Ön/Arka Disk 

Ağırlık: 28,6 Kg

 Fiyat: 14,950 TL

 SPACE ŞARJLI LED FLAŞÖR SP103

 Fiyat: 99 TL

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BİM'e 30 Mayıs Cuma günü Klima ve Vantilatör geliyor! (BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

TCL 12.000 BTU KLİMA TAC-12CHSD/XAF1l - ELİTE SERİSİ
 

Ürün bilgileri

 A++ Soğutma Enerji Sınıfı Wifi  

4 Yöne Otomatik Üfleme 

4 Kademede Kendi Kendini Derin Temizleme  (+60)C'de Soğutma 

(-20)C'de Isıtma 

10 yıl Kompresör garantisi

 Fiyat: 24,990 TL

KUMTEL KULE TİPİ VANTİLATÖR

 Ürün bilgileri

 50 Watt yüksek performans

3 hız seçeneği

60° Salınım

71 cm maksimum yükseklik

2 saatlik zamanlayıcı

Yüksek kaliteli motor

 Fiyat: 1,390 TL

 

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BİM'e 30 Mayıs Cuma günü Klima ve Vantilatör geliyor! (BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

CHEF’S KARNIYARIK TENCERESi 26 CM

Fiyat: 429 TL

CHEF’S PRO WOK TAVA 28 CM

Fiyat: 299 TL

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