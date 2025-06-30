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  4. BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 4 Temmuz Cuma günü aksiyon kamerası ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 4 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 4 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 4 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 4 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

INSTA 360 X3 AKSİYON KAMERASI

Ürün bilgileri

5.7K 360 Derece Çekim

FlowState Aktif Video Stabilizasyonu

10 Metre Su Geçirmez Dayanıklı 

2,29” Dokunmatik Kontrol Ekranı

Gelişmiş Yapay Zekâ Düzenleme

Görünmez Selfie Çubuğu Desteği

Sesli Komut

81 Dakika Çalışma Süresi

Aktif HDR

6 Eksenli Jiroskop

Fiyat: 14,500 TL

LG 55 İNÇ 4K ULTRA HD NANOCELL TV 55NANO81T6A

Fiyat: 29,900 TL

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BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ARES RATTAN KOLTUK

Fiyat: 799 TL

LOTUS KOLTUK

Fiyat: 749 TL

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BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

BERLİN AŞURE TENCERESİ

Ürün bilgileri

12 L

İndüksiyon tabanlı

Fiyat: 829 TL

CAM DONDURMA/TATLI KASESİ 250 CC

Fiyat: 109 TL

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BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PAREX DETERJAN HAZNELİ BULAŞIK SÜNGERİ

Fiyat: 99 TL

ÜÇ KATLI TEKERLEKLİ DÜZENLEYİCİ

Ürün bilgileri

Uzunluk: 36 cm

Genişlik: 23 cm

Yükseklik: 71 cm

Fiyat: 189 TL

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