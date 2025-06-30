BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 4 Temmuz Cuma günü aksiyon kamerası ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 4 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 4 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 4 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 4 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
INSTA 360 X3 AKSİYON KAMERASI
Ürün bilgileri
5.7K 360 Derece Çekim
FlowState Aktif Video Stabilizasyonu
10 Metre Su Geçirmez Dayanıklı
2,29” Dokunmatik Kontrol Ekranı
Gelişmiş Yapay Zekâ Düzenleme
Görünmez Selfie Çubuğu Desteği
Sesli Komut
81 Dakika Çalışma Süresi
Aktif HDR
6 Eksenli Jiroskop
Fiyat: 14,500 TL
LG 55 İNÇ 4K ULTRA HD NANOCELL TV 55NANO81T6A
Fiyat: 29,900 TL
BERLİN AŞURE TENCERESİ
Ürün bilgileri
12 L
İndüksiyon tabanlı
Fiyat: 829 TL
CAM DONDURMA/TATLI KASESİ 250 CC
Fiyat: 109 TL