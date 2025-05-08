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  4. BİM'e 9 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 9 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 9 Mayıs 2025 Cuma günü motosiklet geliyor. Peki, BİM'de 9 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 9 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Mayıs 2025 Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Mayıs Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 9 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

BANYO PASPAS SETİ

Ürün bilgileri

• 60x100+50x60 cm

• Tüylü veya kapitoneli

• Kaymaz taban

• Farklı renk ve desenlerde

• Makinede yıkanabilir

 Fiyat: 239 TL

ÇİFT KİŞİLİK PİKE (220 X 220 CM)

 Fiyat: 299 TL

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BİM'e 9 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KUMANDALI YÜKSEK HIZLI SPOR ARABA

Ürün bilgileri

• Fırçasız motor

• 45 A fırçasız Esc

• 3650 Fırçasız Motor

• Ayarlanabilir süspansiyon

• Alaşım dişli 

• Led aydınlatma

• Bilyalı rulmanlar/Çelik mil • 1:10 Küçültülmüş model

• Kauçuk Lastikler• 7.4 V 3000 mAH 

• Yüksek hızlı iyon-Pil

 Fiyat: 12,950 TL

PICCOLO MONDİ ARABAYA DÖNÜŞEN ROBOT

Fiyat: 179 TL

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BİM'e 9 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

SAUNA TERLİK KADIN / ERKEK

Fiyat: 95 TL

 ÇİFT TOKA TERLİK ÇOCUK

Fiyat: 89 TL

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BİM'e 9 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

FIRIN SETİ 2500 + 4350 CC

Fiyat: 479 TL

 KAPAKLI BORCAM 1040 CC-21 CM

Fiyat: 159 TL

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