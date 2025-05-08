BİM'e 9 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 9 Mayıs 2025 Cuma günü motosiklet geliyor. Peki, BİM'de 9 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 9 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Mayıs 2025 Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Mayıs Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
BANYO PASPAS SETİ
Ürün bilgileri
• 60x100+50x60 cm
• Tüylü veya kapitoneli
• Kaymaz taban
• Farklı renk ve desenlerde
• Makinede yıkanabilir
Fiyat: 239 TL
ÇİFT KİŞİLİK PİKE (220 X 220 CM)
Fiyat: 299 TL
KUMANDALI YÜKSEK HIZLI SPOR ARABA
Ürün bilgileri
• Fırçasız motor
• 45 A fırçasız Esc
• 3650 Fırçasız Motor
• Ayarlanabilir süspansiyon
• Alaşım dişli
• Led aydınlatma
• Bilyalı rulmanlar/Çelik mil • 1:10 Küçültülmüş model
• Kauçuk Lastikler• 7.4 V 3000 mAH
• Yüksek hızlı iyon-Pil
Fiyat: 12,950 TL
PICCOLO MONDİ ARABAYA DÖNÜŞEN ROBOT
Fiyat: 179 TL