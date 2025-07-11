BİM'e bugün Android Tablet geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 11 Temmuz 2025 Cuma günü android tablet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 11 Temmuz Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 11 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
HONOR PAD X9 ANDROID TABLET 8GB/128 GB
Ürün bilgileri
• Snapdragon 685 2.8Ghz İşlemci
• 120Hz Yenileme Hızı
• 2000x1200 Çözünürlüklü Ekran
• 11.5 İnç
Fiyat: 6,999 TL
POLOSMART SMART DUVAR ŞARJI 65W PD+USB PBS122
Ürün bilgileri
• USB çıkışı: 1
• PD çıkışı: 2
• Giriş 110 -240V~AC, 50/60Hz
• Hızlı şarj
Fiyat: 575 TL
KUMTEL DONDURUCU 3 ÇEKMECE 88 LT
Ürün bilgileri
• Model: HFR-100
• 3 Çekmeceli
• Enerji sınıfı: E
• 55x57,5x84,5 cm
Fiyat: 6,500 TL
PHILIPS BUHAR KAZANLI ÜTÜ PSG3000/20 - PSG3000/30
Ürün bilgileri
• 350 g şok buhar
• 6 bar basıncı
• 120 g/dk sürekli buhar
• 1.4 L su haznesi
• Seramik taban
• Mağazalarda renkler farklılık göstermektedir.
Fiyat: 4,390 TL