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BİM'e bugün Android Tablet geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 11 Temmuz 2025 Cuma günü android tablet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 11 Temmuz Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 11 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e bugün Android Tablet geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

HONOR PAD X9 ANDROID TABLET 8GB/128 GB

Ürün bilgileri

• Snapdragon 685 2.8Ghz İşlemci 

• 120Hz Yenileme Hızı  

• 2000x1200 Çözünürlüklü Ekran

• 11.5 İnç

Fiyat: 6,999 TL

 POLOSMART SMART DUVAR ŞARJI 65W PD+USB PBS122

Ürün bilgileri

• USB çıkışı: 1  

• PD çıkışı: 2  

• Giriş 110 -240V~AC, 50/60Hz

• Hızlı şarj

Fiyat: 575 TL

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BİM'e bugün Android Tablet geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

KUMTEL DONDURUCU 3 ÇEKMECE 88 LT

Ürün bilgileri

• Model: HFR-100 

• 3 Çekmeceli 

• Enerji sınıfı: E 

• 55x57,5x84,5 cm

Fiyat: 6,500 TL

PHILIPS BUHAR KAZANLI ÜTÜ PSG3000/20 - PSG3000/30

Ürün bilgileri

• 350 g şok buhar 

• 6 bar basıncı 

• 120 g/dk sürekli buhar 

• 1.4 L su haznesi 

• Seramik taban 

• Mağazalarda renkler farklılık göstermektedir.

Fiyat: 4,390 TL

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BİM'e bugün Android Tablet geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

ASKILI ŞORT TAKIM KADIN

Fiyat: 319 TL

EV ELBİSESİ

Fiyat: 199 TL

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BİM'e bugün Android Tablet geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

2 KATLI SİYAH METAL ÜÇGEN KÖŞELİK

Fiyat: 199 TL

OKYANUS HOME YAPIŞKANLI BANYO AKSESUARLARI

Fiyat: 179 TL

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