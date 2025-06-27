BİM’e bugün Kumtel İnverter Klima geliyor! (BİM 27 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün (27 Haziran Cuma) Kumtel inverter klima geliyor. Peki, BİM'de 27 Haziran’da hangi ürünlerde indirim var? 27 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 27 Haziran Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 27 Haziran 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL 12000 BTU İNVERTER KLİMA
Ürün bilgileri
• A++ Inverter Duvar Tipi Split Klima
• Soğutma Kapasitesi 12000Btu
• Isıtma Kapasitesi 13000Btu
• Çoklu Fan Hızı ve Turbo Mod
• Uyku Modu ve Programlanabilme
• Çevre Dostu R32 Gazı
• Hızlı Soğutma özelliği.
• Otomatik iç temizleme özelliği
• Küflenmeyi Önleme özelliği.
• Uyku fonksiyonu uyuduğunuz zamanlarda enerji kullanımını azaltmada yardımcı olur.
•30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir.
Fiyat: 21,790 TL
HEIFER CHEF’S MİNİ BLENDER SET HR 13
Ürün bilgileri
• 900 ml ölçü kabı
• 700 ml doğrayıcı haznesi
Fiyat: 1,499 TL
DIENNİ 4 KAPAKLI BÖLMELİ ÇOK AMAÇLI DOLAP
Ürün bilgileri
• Ürün 1. kalite 18 mm opak beyaz renk suntalamdan imal edilmiştir.
Fiyat: 2,290 TL
AKÜLÜ RENEGADE ATV DK-CA002
Ürün bilgileri
• Batarya Kapasitesi: 12V10 AH
• Motor: 4x35W
• Hız: 3-8 KM/S
• Mak. Ağırlık Kapasitesi: 30KG
• Boyut:108,5x63,5x70 cm
• Şarj Süresi 8-12 Saat
• Uzaktan Kumanda
• Işıklı Farlar
• Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar
• Eva Tekerler
• Emniyet Kemeri
• Korna özelliği
• İleri geri vites
Fiyat: 32,990 TL
RAKLE BAMBU KAPAKLI DEKORLU KAVANOZ 970 CC
Fiyat: 99 TL
RAKLE BAMBU KAPAKLI DEKORLU KAVANOZ 635 CC
Fiyat: 89 TL