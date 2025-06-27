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BİM’e bugün Kumtel İnverter Klima geliyor! (BİM 27 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün (27 Haziran Cuma) Kumtel inverter klima geliyor. Peki, BİM'de 27 Haziran’da hangi ürünlerde indirim var? 27 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 27 Haziran Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 27 Haziran 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e bugün Kumtel İnverter Klima geliyor! (BİM 27 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KUMTEL 12000 BTU İNVERTER KLİMA

Ürün bilgileri

• A++ Inverter Duvar Tipi Split Klima

• Soğutma Kapasitesi 12000Btu

• Isıtma Kapasitesi 13000Btu

• Çoklu Fan Hızı ve Turbo Mod

• Uyku Modu ve Programlanabilme

• Çevre Dostu R32 Gazı

• Hızlı Soğutma özelliği.

• Otomatik iç temizleme özelliği

• Küflenmeyi Önleme özelliği.

• Uyku fonksiyonu uyuduğunuz zamanlarda enerji kullanımını azaltmada yardımcı olur.
•30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir.

Fiyat: 21,790 TL

HEIFER CHEF’S MİNİ BLENDER SET HR 13

Ürün bilgileri

 • 900 ml ölçü kabı

• 700 ml doğrayıcı haznesi

Fiyat: 1,499 TL

 

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BİM’e bugün Kumtel İnverter Klima geliyor! (BİM 27 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

DIENNİ 4 KAPAKLI BÖLMELİ ÇOK AMAÇLI DOLAP

Ürün bilgileri

• Ürün 1. kalite 18 mm opak beyaz renk suntalamdan imal edilmiştir.

Fiyat: 2,290 TL

 AKÜLÜ RENEGADE ATV DK-CA002
 

Ürün bilgileri

• Batarya Kapasitesi: 12V10 AH

• Motor: 4x35W

• Hız: 3-8 KM/S 

• Mak. Ağırlık Kapasitesi: 30KG

• Boyut:108,5x63,5x70 cm

• Şarj Süresi 8-12 Saat

• Uzaktan Kumanda

• Işıklı Farlar 

• Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar

• Eva Tekerler 

• Emniyet Kemeri

• Korna özelliği

• İleri geri vites

Fiyat: 32,990 TL

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BİM’e bugün Kumtel İnverter Klima geliyor! (BİM 27 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

RAKLE BAMBU KAPAKLI DEKORLU KAVANOZ 970 CC

Fiyat: 99 TL

 RAKLE BAMBU KAPAKLI DEKORLU KAVANOZ 635 CC

Fiyat: 89 TL

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BİM’e bugün Kumtel İnverter Klima geliyor! (BİM 27 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SİLİKON KAPAKLI KASE

Fiyat: 399 TL 

ARI FİGÜRLÜ MELAMİN MAMA TABAĞI

Fiyat: 159 TL

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