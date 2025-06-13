BİM'e bugün Motosiklet Intercom Sistemi geliyor! (BİM 13 HAZİRAN KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 13 Haziran Cuma günü motosiklet intercom sistemi geliyor. Peki, BİM'de 13 Haziran Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu…
ARNICA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE CYCLONE
Ürün bilgileri
750 W
75dBa ses seviyesi
A sınıfı
Fiyat: 3,490 TL
PHILIPS ONEBLADE HİBRİT TIRAŞ MAKİNESİ-YÜZ
Ürün bilgileri
• Her uzunluktaki sakalı kısaltır, şekillendirir ve tıraş eder.
• Çift taraflı bıçak şekillendirme için hassasiyet ve kontrol sağlar.
• 5 farklı uzunluk ayarına sahip başlık
• Islak ve kuru kullanım imkanı
• 8 saatlik şarj ile 30 dakika kesintisiz çalışabilir.
Fiyat: 749 TL
PROZONE MOTOSİKLET KAMERALI INTERCOM SİSTEMİ
Ürün bilgileri
• 1800 Metreye Kadar Kesintisiz Bağlantı
• Çoklu Grup Araması
• Tüm Kask Modellerine Uyumlu
• Suya Karşı Dayanıklı
• Müzik Oynatma Süresi 35 Saat
• Evrensel İnterkom
• Eş Zamanlı Çift Bağlantı
• Fotoğraf Çekme Özelliği
• Müzikçalar Kontrolleri
• Dahili Wi-Fi
• 120 Derece Geniş Açılı Lens
• Aktif Sesli Asistan
• Fhd30 Kare 1920x1080
• 3.Parti Marka Bağlantı Desteği
• 256 Gb Kadar Sd Kart Desteği
Fiyat: 4,450 TL
PROZONE MOTOSİKLET KAMERALI INTERCOM SİSTEMİ
Ürün bilgileri
• 1800 Metreye Kadar Kesintisiz Bağlantı
• Çoklu Grup Araması
• Tüm Kask Modellerine Uyumlu
• Suya Karşı Dayanıklı
• Müzik Oynatma Süresi 35 Saat
• Evrensel İnterkom
• Eş Zamanlı Çift Bağlantı
• Fotoğraf Çekme Özelliği
• Müzikçalar Kontrolleri
• Dahili Wi-Fi
• 120 Derece Geniş Açılı Lens
• Aktif Sesli Asistan
• Fhd30 Kare 1920x1080
• 3.Parti Marka Bağlantı Desteği
• 256 Gb Kadar Sd Kart Desteği
Fiyat: 4,450 TL