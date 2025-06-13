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BİM'e bugün Motosiklet Intercom Sistemi geliyor! (BİM 13 HAZİRAN KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 13 Haziran Cuma günü motosiklet intercom sistemi geliyor. Peki, BİM'de 13 Haziran Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e bugün Motosiklet Intercom Sistemi geliyor! (BİM 13 HAZİRAN KATALOĞU) - Sayfa 1

ARNICA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE CYCLONE
 

Ürün bilgileri

 750 W

75dBa ses seviyesi

A sınıfı

Fiyat: 3,490 TL

PHILIPS ONEBLADE HİBRİT TIRAŞ MAKİNESİ-YÜZ
 

Ürün bilgileri

 • Her uzunluktaki sakalı kısaltır,  şekillendirir ve tıraş eder. 

• Çift taraflı bıçak şekillendirme  için hassasiyet ve kontrol sağlar. 

• 5 farklı uzunluk ayarına sahip başlık 

• Islak ve kuru kullanım imkanı 

• 8 saatlik şarj ile 30 dakika  kesintisiz çalışabilir.

Fiyat: 749 TL

 

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BİM'e bugün Motosiklet Intercom Sistemi geliyor! (BİM 13 HAZİRAN KATALOĞU) - Sayfa 2

HAVIT KABLOLU GAMING KLAVYE KB838L

Fiyat: 499 TL

 HAVIT RGB GAMING MOUSE MS1020S

Fiyat: 349 TL

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BİM'e bugün Motosiklet Intercom Sistemi geliyor! (BİM 13 HAZİRAN KATALOĞU) - Sayfa 3

PROZONE MOTOSİKLET KAMERALI INTERCOM SİSTEMİ
 

 Ürün bilgileri

 • 1800 Metreye Kadar Kesintisiz Bağlantı 

• Çoklu Grup Araması  

• Tüm Kask Modellerine Uyumlu 

• Suya Karşı Dayanıklı 

• Müzik Oynatma Süresi 35 Saat 

• Evrensel İnterkom 

• Eş Zamanlı Çift Bağlantı  

• Fotoğraf Çekme Özelliği 

• Müzikçalar Kontrolleri 

• Dahili Wi-Fi 

• 120 Derece Geniş Açılı Lens 

• Aktif Sesli Asistan 

• Fhd30 Kare 1920x1080 

• 3.Parti Marka Bağlantı Desteği 

• 256 Gb Kadar Sd Kart Desteği

Fiyat: 4,450 TL

PROZONE MOTOSİKLET KAMERALI INTERCOM SİSTEMİ
 

Ürün bilgileri

• 1800 Metreye Kadar Kesintisiz Bağlantı 

• Çoklu Grup Araması  

• Tüm Kask Modellerine Uyumlu 

• Suya Karşı Dayanıklı 

• Müzik Oynatma Süresi 35 Saat 

• Evrensel İnterkom 

• Eş Zamanlı Çift Bağlantı  

• Fotoğraf Çekme Özelliği 

• Müzikçalar Kontrolleri 

• Dahili Wi-Fi 

• 120 Derece Geniş Açılı Lens 

• Aktif Sesli Asistan 

• Fhd30 Kare 1920x1080 

• 3.Parti Marka Bağlantı Desteği 

• 256 Gb Kadar Sd Kart Desteği

Fiyat: 4,450 TL

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BİM'e bugün Motosiklet Intercom Sistemi geliyor! (BİM 13 HAZİRAN KATALOĞU) - Sayfa 4

CAM DONDURMA/TATLI KASESİ 3’LÜ 160 CC

Fiyat: 89 TL

CHEF’S PRO TEK FİYAT ÇELİK ÜRÜNLERİ

Fiyat: 299 TL

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