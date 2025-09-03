  1. Ekonomim
BİM markete Kitaplıklı Çalışma Masası geliyor! BİM 3 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 3 Eylül 2025 Çarşamba gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 3 Eylül 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 3 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 3 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

PAFU LORA KİTAPLIKLI ÇALIŞMA MASASI

Fiyat: 1,799 TL

PAFU YANG METAL KİTAPLIK

Fiyat: 1,699 TL

PAFU HİPPO TEKLİ YATAKLI KOLTUK

Fiyat: 5,999 TL

PAFU HİPPO ÜÇLÜ YATAKLI KOLTUK

Fiyat: 9,999 TL

