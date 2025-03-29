BİM'e katlanabilir bisiklet, cep telefonu ve TV geliyor! (BİM 4 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 4 Nisan 2025 Cuma tarihinde katlanabilir bisiklet, cep telefonu, televizyon, küçük ev aletleri ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 4 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 4 Nisan 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu...
PET LOVE KEDİ TAŞIMA ÇANTASI
Ürün bilgileri
• Taşıma kapasitesi: 7 kg
• Ölçü: 33 x 25 x 40cm
Fiyat: 749 TL
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TCL 32 İNÇ FULL HD ANDROID SMART LED TV S5400A
Ürün bilgileri
• Wi-Fi 2.4G
• Bluetooth 5.0
• USB 2.0*1
Fiyat: 7,990 TL
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