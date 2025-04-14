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BİM'e yarın Maybelline New York makyaj malzemeleri geliyor! (BİM 15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 15 Nisan 2025 Salı tarihinde Maybelline New York makyaj malzemeleri geliyor. Peki, BİM'de 15 Nisan Salı günü başka hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 15 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 15 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e yarın Maybelline New York makyaj malzemeleri geliyor! (BİM 15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

DOĞUŞ POŞET BARDAK ÇAY 100 X 2 G

Fiyat: 125 TL

ÇAMLICA GAZOZ 6 X 200 ML

Fiyat: 65 TL

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BİM'e yarın Maybelline New York makyaj malzemeleri geliyor! (BİM 15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ASPEROX SPARX DİAMOND 72'Lİ

Fiyat: 279 TL

BİNGO TOZ DETERJAN BEYAZ VE RENKLİLER 10 KG

 Fiyat: 319 TL

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BİM'e yarın Maybelline New York makyaj malzemeleri geliyor! (BİM 15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

SAFYA AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 305 TL

TEKSÜT YARIM YAĞLI SÜT

Fiyat: 25 TL

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BİM'e yarın Maybelline New York makyaj malzemeleri geliyor! (BİM 15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

 SLİP KIZ ÇOCUK COMFORT FAMILY

 Fiyat: 59,50 TL

ATLET KIZ ÇOCUK / ERKEK ÇOCUK COMFORT FAMILY

Fiyat: 89,50 TL

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