Binbir Gece Masalları dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir?
Binbir Gece Masalları dizisine Didem Balçın dahil oldu. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Didem Balçın dizide Cadı rolüne hayat verecek. Peki, Didem Balçın kimdir? Didem Balçın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Didem Balçın kimdir?
18 Mayıs 1982 yılında Ankara’da doğan Didem Balçın Aydın, Türk oyuncudur.
Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalından mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun Ateşin Düştüğü Yer oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu.
Bunu Yapan İki Kişi isimli komedi oyunu ile Lions En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte aldı. Sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.
Babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır. Annesi Nur Balçın ise 1975 yılında Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.