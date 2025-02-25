Binbir Gece Masalları dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir?

Didem Balçın kimdir?

18 Mayıs 1982 yılında Ankara’da doğan Didem Balçın Aydın, Türk oyuncudur.

Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalından mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun Ateşin Düştüğü Yer oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu.