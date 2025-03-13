Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Ayşegül Günay dahil oldu! Ayşegül Günay kimdir?
Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Ayşegül Günay dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Ayşegül Günay dizide Handan karakterini canlandıracak. Peki, Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ayşegül Günay kimdir?
9 Kasım 1969 yılında Eskişehir’de doğan Ayşegül Günay, Türk oyuncudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Bugüne kadar birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almıştır.
Ayşegül Günay hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kaybolan Yıllar - (2006)
Eşref Saati - (2008)
Derman - (2008)
Osmanlı Cumhuriyeti - (2008)
Küçük Kadınlar - (2009)
Aile Saadeti - (2009)
Avatar - (2009)
Lale Devri - (2010)
Yer Gök Aşk - (2010-2012)
Sümela'nın Şifresi: Temel - (2011)
Moskova'nın Şifresi: Temel - (2012)
Asla Vazgeçmem - (2015-2016)