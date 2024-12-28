Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Doğan Bayraktar dahil oldu! Doğan Bayraktar kimdir?
Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Doğan Bayraktar dahil oldu. Oyuncu ve model olan Doğan Bayraktar dizide Boğaç karakterini canlandıracak. Peki, Doğan Bayraktar kimdir? Doğan Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Doğan Bayraktar kimdir?
24 Nisan 1995 yılında İstanbul’da doğan Doğan Bayraktar, Türk oyuncudur.
1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünü okuyan Doğan Bayraktar, üniversite eğitimini sırasında Erkan Özerman’ın düzenlediği 2015 yılında Best Model of Turkey adlı modellik yarışmasına katıldı ve Second Runner seçildi.
2017 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Savaşçı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sonrasında atv'de yayımlanan Hercai dizisinde rol almıştır. 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayımlanan Börü 2039 dizisinde "Korkut Buğra Orbay" karakterini canlandırdı. Son olarak, 2022 yılında FOX'ta yayımlanan Gülümse Kaderine dizisinde "Ekin" rolünü oynamıştır.
Doğan Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2017-2020 Savaşçı
2020 Hercai
2022 Gülümse Kaderine
2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
2023 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
2025- Bir Gece Masalı