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  4. Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Doğan Bayraktar dahil oldu! Doğan Bayraktar kimdir?

Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Doğan Bayraktar dahil oldu! Doğan Bayraktar kimdir?

Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Doğan Bayraktar dahil oldu. Oyuncu ve model olan Doğan Bayraktar dizide Boğaç karakterini canlandıracak. Peki, Doğan Bayraktar kimdir? Doğan Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Doğan Bayraktar dahil oldu! Doğan Bayraktar kimdir? - Sayfa 1

Doğan Bayraktar kimdir?

 24 Nisan 1995 yılında İstanbul’da doğan Doğan Bayraktar, Türk oyuncudur.

1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünü okuyan Doğan Bayraktar, üniversite eğitimini sırasında Erkan Özerman’ın düzenlediği 2015 yılında Best Model of Turkey adlı modellik yarışmasına katıldı ve Second Runner seçildi.

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Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Doğan Bayraktar dahil oldu! Doğan Bayraktar kimdir? - Sayfa 2

2017 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Savaşçı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sonrasında atv'de yayımlanan Hercai dizisinde rol almıştır. 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayımlanan Börü 2039 dizisinde "Korkut Buğra Orbay" karakterini canlandırdı. Son olarak, 2022 yılında FOX'ta yayımlanan Gülümse Kaderine dizisinde "Ekin" rolünü oynamıştır.

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Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Doğan Bayraktar dahil oldu! Doğan Bayraktar kimdir? - Sayfa 3

Doğan Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2017-2020 Savaşçı

2020 Hercai

2022 Gülümse Kaderine

2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

2023 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

2025-   Bir Gece Masalı

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Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Doğan Bayraktar dahil oldu! Doğan Bayraktar kimdir? - Sayfa 4

İnternet dizi ve filmleri

2021-2022 Börü 2039

2022 Sonsuza Dek Nedime

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