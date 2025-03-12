Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Tuna Arman dahil oldu! Tuna Arman kimdir?

2011 yılında engelli hayvanların varlığına dikkat çekmek amacıyla, radyo programcısı ve hayvan hakları aktivisti Tolga Öztorun ve fotoğrafçı Ateş Kantürk ile birlikte "Farkında mısın?" projesini gerçekleştirdi. Projede engelli bir hayvanla fotoğraflanan her ünlü, makyaj veya fotoğraf müdahalesiyle engelli gösteriliyor.