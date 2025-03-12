Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Tuna Arman dahil oldu! Tuna Arman kimdir?
Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Tuna Arman dahil oldu. Türk tiyatro, dizi oyuncusu ve televizyon sunucusu olan Tuna Arman dizide Fatma karakterini canlandıracak. Peki, Tuna Arman kimdir? Tuna Arman hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Tuna Arman kimdir?
22 Mart 1969 tarihinde İstanbul’da doğan Tuna Arman, Türk tiyatro, dizi oyuncusu ve televizyon sunucusudur.
1980 yılında AÇOK adlı grupta tiyatroya başladı. 1982 yılında TES Şan Tiyatrosu kursuna gitti. 1984'te İstanbul Belediye Tiyatrosu'na devam etti.
1985'te ilk tiyatrosunu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde Kızıldereliler adlı oyunda oynadı. Sadri Alışık Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare tiyatrolarında oynadı. Günümüzde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oynamaktadır.
2011 yılında engelli hayvanların varlığına dikkat çekmek amacıyla, radyo programcısı ve hayvan hakları aktivisti Tolga Öztorun ve fotoğrafçı Ateş Kantürk ile birlikte "Farkında mısın?" projesini gerçekleştirdi. Projede engelli bir hayvanla fotoğraflanan her ünlü, makyaj veya fotoğraf müdahalesiyle engelli gösteriliyor.