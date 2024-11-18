Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Yüsra Geyik dahil oldu! Yüsra Geyik kimdir?
Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Yüsra Geyik dahil oldu. Yüsra Geyik dizide Ceylan karakterini canlandıracak. Peki, Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Yüsra Geyik kimdir?
21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğan Yüsra Geyik, Türk oyuncudur. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.
Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.
Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.
2006 yılında başladığı Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda uzun süre yer alan Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, bir çok önemli dizi ve filmlerde rol aldı.