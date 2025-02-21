Bir Ruh Macerası dizisinin kadrosuna Boran Kuzum dahil oldu! Boran Kuzum kimdir?

2020 yılında bir arkadaşlık hikâyesini konu alan, senaryosunu Melikşah Altuntaş ve Berrak Tüzünataç'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Caner Özyurtlu'nun yaptığı Biz Böyleyiz filminde Emrah karakterini canlandırdı. Nejat İşler ve Miray Daner ile beraber yer aldığı Saygı dizisinde ise adaletsizliğe karşı durmaya çalışan ama bir süre sonra kendi içinde bulunduğu durumu sorgulamaya başlayarak hareket etmeye karar veren Savaş karakterini canlandırdı.