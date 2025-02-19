Bir Ruh Macerası dizisinin kadrosuna Mustafa Açılan dahil oldu! Mustafa Açılan kimdir?
Bir Ruh Macerası dizisinin kadrosuna Mustafa Açılan oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Mustafa Açılan dizide polis Kadir’i canlandıracak. Peki, Mustafa Açılan kimdir? Mustafa Açılan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mustafa Açılan kimdir?
22 Şubat 1987 yılında İstanbul’da doğan Mustafa Açılan, sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversite mezunudur.
Mustafa Açılan, 2016 yılından itibaren film ve dizilerde yer almaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi olmuş dizisinde Züleyha’nın üvey abisi Veli olarak yer almıştı.
2019 yılında Babamın Günahları, çocuk dizilerinde oynadı. 2020’de çekilmeye başlanan Maria ile Mustafa dizisi kadrosunda, 2021 ve 2022’de başka dizilerde de yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.