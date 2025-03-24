Bir Ruh Macerası dizisinin kadrosuna Saadet Işıl Aksoy dahil oldu! Saadet Işıl Aksoy kimdir?

Saadet Işıl Aksoy kimdir?

29 Ağustos 1983 yılında İstanbul’da doğan Saadet Işıl Aksoy, Türk oyuncudur.

Saadet Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Babası Nevşehir kökenli, annesi Edirne ve Siirt kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Televizyonda Güz Yangını, Esir Kalpler, Senden Başka ve Balkan Düğünü adlı yapımlarda rol almıştır.