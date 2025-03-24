Bir Ruh Macerası dizisinin kadrosuna Saadet Işıl Aksoy dahil oldu! Saadet Işıl Aksoy kimdir?
Bir Ruh Macerası dizisinin kadrosuna Saadet Işıl Aksoy dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Saadet Işıl Aksoy dizide Serap karakterini canlandıracak. Peki, Saadet Işıl Aksoy kimdir? Saadet Işıl Aksoy hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Saadet Işıl Aksoy kimdir?
29 Ağustos 1983 yılında İstanbul’da doğan Saadet Işıl Aksoy, Türk oyuncudur.
Saadet Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Babası Nevşehir kökenli, annesi Edirne ve Siirt kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Televizyonda Güz Yangını, Esir Kalpler, Senden Başka ve Balkan Düğünü adlı yapımlarda rol almıştır.
İlk beyazperde deneyimi ise Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filmiyle olmuştur. Bu film ile 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almış, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü'nü kazanmıştır.
ABD 2008 yapımı A Beautiful Life filminde Denise rolünde yer almıştır. Ardından Mert Fırat ile başrollerini paylaştığı Başka Dilde Aşk adlı filmde oynamıştır. Film 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kent Konseyi Seyirci Ödülü'nü almıştır. 2009 yılında başrollerini Catherine Zeta Jones ve Justin Bartha'nın paylaştığı Aşkın Yaşı Yok / The Rebound filminin Türkiye çekimlerinde küçük bir rol almıştır.