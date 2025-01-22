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  4. Bir Yemin Ettim dizisine Özcan Varaylı dahil oldu! Özcan Varaylı kimdir?

Bir Yemin Ettim dizisine Özcan Varaylı dahil oldu! Özcan Varaylı kimdir?

Bir Yemin Ettim dizisine Özcan Varaylı dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Özcan Varaylı’nın kim olduğu ve hangi izi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Özcan Varaylı kimdir? Özcan Varaylı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Yemin Ettim dizisine Özcan Varaylı dahil oldu! Özcan Varaylı kimdir? - Sayfa 1

Özcan Varaylı kimdir?

6 Ağustos 1963yılında İstanbul’da doğan Mehmet Özcan Varaylı, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Özcan Varaylı, 6 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine, 1998 yılında yayımlanmaya başlayan Aynalı Tahir dizisiyle başladı. Daha sonra, 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit rolüyle tanınmaya başladı. Ayrıca Cesur Yürek, Kehribar, Filinta ve birçok dizide rol aldı.

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Bir Yemin Ettim dizisine Özcan Varaylı dahil oldu! Özcan Varaylı kimdir? - Sayfa 2

Özcan Varaylı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

1998: Aynalı Tahir

1999: Deli Yürek

2002: Gülbeyaz

2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2003: Kurşun Yarası

2003: Parmak İzi

2004: Kurtlar Vadisi

2004: Türkü Filmi

2005: Anne ya da Leyla

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Bir Yemin Ettim dizisine Özcan Varaylı dahil oldu! Özcan Varaylı kimdir? - Sayfa 3

2005: Babam Geri Döndü

2005: Operasyon Cennet

2006: Aloya

2006: Hacı

2006: Sararan Sevdalar

2007: Hakkını Helal Et

2007: Kavak Yelleri

2007: Komiser Nevzat

2007: Mahşer-Nabucco'nun Zehri

2007: Merhaba / Dim Çayı Sevdalıları

2007: Sardunya Sokağı

2008: Adanalı

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Bir Yemin Ettim dizisine Özcan Varaylı dahil oldu! Özcan Varaylı kimdir? - Sayfa 4

2008: Gece Gündüz

2008: Girdap

2008: Kar Düşerken

2008: Mıhlıçay Aşıkları

2008: Son Cellat

2008: Yengeç Oyunu

2009: Arka Sokaklar

2009: Geniş Aile

2009: Sakarya Fırat

2009: Aşk Bir Hayal

2009: Kubilay

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