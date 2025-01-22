Bir Yemin Ettim dizisine Özcan Varaylı dahil oldu! Özcan Varaylı kimdir?
Bir Yemin Ettim dizisine Özcan Varaylı dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Özcan Varaylı’nın kim olduğu ve hangi izi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Özcan Varaylı kimdir? Özcan Varaylı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Özcan Varaylı kimdir?
6 Ağustos 1963yılında İstanbul’da doğan Mehmet Özcan Varaylı, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Özcan Varaylı, 6 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine, 1998 yılında yayımlanmaya başlayan Aynalı Tahir dizisiyle başladı. Daha sonra, 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit rolüyle tanınmaya başladı. Ayrıca Cesur Yürek, Kehribar, Filinta ve birçok dizide rol aldı.
Özcan Varaylı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1998: Aynalı Tahir
1999: Deli Yürek
2002: Gülbeyaz
2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2003: Kurşun Yarası
2003: Parmak İzi
2004: Kurtlar Vadisi
2004: Türkü Filmi
2005: Anne ya da Leyla
2005: Babam Geri Döndü
2005: Operasyon Cennet
2006: Aloya
2006: Hacı
2006: Sararan Sevdalar
2007: Hakkını Helal Et
2007: Kavak Yelleri
2007: Komiser Nevzat
2007: Mahşer-Nabucco'nun Zehri
2007: Merhaba / Dim Çayı Sevdalıları
2007: Sardunya Sokağı
2008: Adanalı