Bir Zamanlar İstanbul dizisine Cihangir Ceyhan dahil oldu! Cihangir Ceyhan kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Cihangir Ceyhan dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu olan Cihangir Ceyhan dizide Ali Şahinbey karakterini canlandıracak. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Cihangir Ceyhan kimdir?
6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk yıl İstanbul’da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana‘ya dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde "Serdar" karakteriyle yaşamıştır.
Daha sonra, 2016-2019 yılları arasında önce YouTube'da sonra BluTV'de yayımlanan Sıfır Bir dizisinde "Cio" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2019-2020 yılları arasında ise, Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde "Azer Kurtuluş" karakteriyle boy göstermiştir, ayrıca bu projeyle televizyona ilk kez adım atmıştır. 2020-2021 yılları arası yine Show TV'de yayımlanan Alev Alev dizisinde "Ömer Ataycı" karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise, 2021-2023 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Camdaki Kız adlı dizide "Hayri Ersoy" karakterini canlandırdı.
Cihangir Ceyhan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2019-2020 Çukur
2020-2021 Alev Alev
2021-2023 Camdaki Kız
Yakında Bir Zamanlar İstanbul