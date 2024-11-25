Bir Zamanlar İstanbul dizisine Cihangir Ceyhan dahil oldu! Cihangir Ceyhan kimdir?

Daha sonra, 2016-2019 yılları arasında önce YouTube'da sonra BluTV'de yayımlanan Sıfır Bir dizisinde "Cio" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2019-2020 yılları arasında ise, Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde "Azer Kurtuluş" karakteriyle boy göstermiştir, ayrıca bu projeyle televizyona ilk kez adım atmıştır. 2020-2021 yılları arası yine Show TV'de yayımlanan Alev Alev dizisinde "Ömer Ataycı" karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise, 2021-2023 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Camdaki Kız adlı dizide "Hayri Ersoy" karakterini canlandırdı.