Bir Zamanlar İstanbul dizisine Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Şebnem Dönmez dahil oldu. Şebnem Dönmez dizide Nermin Sencer karakterini canlandıracak. Peki, Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Şebnem Dönmez kimdir?
17 Mayıs 1974 tarihinde oto tamirci bir babanın kızı olarak Salzgitter'de dünyaya gelen Şebnem Dönmez, Türk oyuncu ve sunucudur. 6 aylıkken Türkiye'ye dönüş yaptılar ve Türkiye'de büyüdü. Üç kardeşin ortanca olanıdır.
Televizyondaki ilk görünmesi 1990 yılında Atilla Arcan sunduğu programa katılarak olmuştur. Ancak ilk çıkışını 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.
2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.
Aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dâhil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar "Melda Yalgın" karakterini canlandırdı. Sonrasında Medcezir dizisinde 2 yıl boyunca oynadı.
Şebnem Dönmez hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Televizyon
1990 Üç Arkadaş
1991 Ahmet Hamdi Bey Ailesi
1993 Üç Kişilik Dünya
1994 Bir Demet Tiyatro
1994 Zzzzt FM
1999 Aşkın Dağlarda Gezer
1999 Kulaktan Kulağa
1999 Şans Melekleri
1999-2000 Ne Şeker Şey
2000 Eyvah Kızım Büyüdü
2001 Uçur Beni
2001 Kulaktan Kulağa
2002 Aslı ile Kerem