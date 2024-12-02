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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Şebnem Dönmez dahil oldu. Şebnem Dönmez dizide Nermin Sencer karakterini canlandıracak. Peki, Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir? - Sayfa 1

Şebnem Dönmez kimdir?

17 Mayıs 1974 tarihinde oto tamirci bir babanın kızı olarak Salzgitter'de dünyaya gelen Şebnem Dönmez, Türk oyuncu ve sunucudur. 6 aylıkken Türkiye'ye dönüş yaptılar ve Türkiye'de büyüdü. Üç kardeşin ortanca olanıdır.

Televizyondaki ilk görünmesi 1990 yılında Atilla Arcan sunduğu programa katılarak olmuştur. Ancak ilk çıkışını 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir? - Sayfa 2

2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir? - Sayfa 3

Aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dâhil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar "Melda Yalgın" karakterini canlandırdı. Sonrasında Medcezir dizisinde 2 yıl boyunca oynadı.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Şebnem Dönmez dahil oldu! Şebnem Dönmez kimdir? - Sayfa 4

Şebnem Dönmez hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Televizyon

1990      Üç Arkadaş

1991      Ahmet Hamdi Bey Ailesi

1993      Üç Kişilik Dünya

1994      Bir Demet Tiyatro

1994      Zzzzt FM

1999      Aşkın Dağlarda Gezer

1999      Kulaktan Kulağa

1999      Şans Melekleri

1999-2000  Ne Şeker Şey

2000      Eyvah Kızım Büyüdü

2001      Uçur Beni

2001      Kulaktan Kulağa

2002      Aslı ile Kerem 

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