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  4. Bir Zamanlar İstanbul dizisine Ümit Kantarcılar dahil oldu! Ümit Kantarcılar kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Ümit Kantarcılar dahil oldu! Ümit Kantarcılar kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Ümit Kantarcılar dahil oldu. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ümit Kantarcılar dizide Ogün Sencer karakterini canlandıracak. Peki, Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Ümit Kantarcılar dahil oldu! Ümit Kantarcılar kimdir? - Sayfa 1

Ümit Kantarcılar kimdir?

10 Ekim 1987 yılında Antalya’da doğan Ümit İbrahim Kantarcılar, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda Midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen Konservatuvarı'na girdi.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Ümit Kantarcılar dahil oldu! Ümit Kantarcılar kimdir? - Sayfa 2

MSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile evlendi. Çift, 2016 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 çocuk oldu.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Ümit Kantarcılar dahil oldu! Ümit Kantarcılar kimdir? - Sayfa 3

Gani Müjde'nin, senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı, 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda atv'de yayımlanan Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Ümit Kantarcılar dahil oldu! Ümit Kantarcılar kimdir? - Sayfa 4

Ümit Kantarcılar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2006      İki Aile

2010      Çakıl Taşları

2011      Yerden Yüksek

2011      Küçük Sırlar

2012      Babalar ve Evlatlar         

2013-2014    Pis Yedili

2015      Şehrin Melekleri

2016      Rengarenk

2017-2018       Kanatsız Kuşlar

2019-2020     Vuslat

2021      Kazara Aşk

2024      Kuruluş Osman

Yakında      Bir Zamanlar İstanbul

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