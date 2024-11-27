Bir Zamanlar İstanbul dizisine Ümit Kantarcılar dahil oldu! Ümit Kantarcılar kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Ümit Kantarcılar dahil oldu. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ümit Kantarcılar dizide Ogün Sencer karakterini canlandıracak. Peki, Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ümit Kantarcılar kimdir?
10 Ekim 1987 yılında Antalya’da doğan Ümit İbrahim Kantarcılar, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda Midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen Konservatuvarı'na girdi.
MSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile evlendi. Çift, 2016 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 çocuk oldu.
Gani Müjde'nin, senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı, 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda atv'de yayımlanan Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.
Ümit Kantarcılar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2006 İki Aile
2010 Çakıl Taşları
2011 Yerden Yüksek
2011 Küçük Sırlar
2012 Babalar ve Evlatlar
2013-2014 Pis Yedili
2015 Şehrin Melekleri
2016 Rengarenk
2017-2018 Kanatsız Kuşlar
2019-2020 Vuslat
2021 Kazara Aşk
2024 Kuruluş Osman
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