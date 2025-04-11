Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Açelya Elmas dahil oldu! Açelya Elmas kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Açelya Elmas dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Açelya Elmas dizide Nurhayat karakterine hayat verecek. Peki, Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Açelya Elmas kimdir?
25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul’da doğan Açelya Elmas, Türk oyuncudur.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünden mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.
Açelya Elmas konservatuvarda 2 yıl opera ve şan eğitimi, 4 yıl müzikal eğitimi almıştır. Açelya Elmas konservatuvarda okuduğu dönemde opera kliplerinde, özel kliplerde rol almıştır. 2000’li yıllarda Taksim Sanat Evi’nde ve Fransız sokağında sahne almaya devam etmiştir.
Açelya Elmas, Sonsuz Aşk, Kafes: İki Savaş Arasında, Dost Kazığı, Şeflerin Şefi, Hemen Döneriz, Yalnız Hayaller Kaldı, Bordo Bereliler Suriye, Zuhal, Bordo Bereliler Suriye, Karagül, Su ve Ateş, Kuzey Rüzgarı, Kara İnci, Ihlamurlar Altında, Kurşun Yarası, Eyvah Kızım Büyüdü, Umut Yolcuları gibi pek çok film ve dizide rol almıştır.
Açelya Elmas hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
1998 Ruhsar
1998 Eyvah Babam
1999 Deli Yürek
1999 Umut Yolcuları
2000 Gittiğin O Gün
2000 Eyvah Kızım Büyüdü
2001 Nisan Yağmuru
2001 Sultan
2002 Cabbar
2002 Koçum Benim
2003 Kirve Ceylan