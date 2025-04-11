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  4. Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Açelya Elmas dahil oldu! Açelya Elmas kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Açelya Elmas dahil oldu! Açelya Elmas kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Açelya Elmas dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Açelya Elmas dizide Nurhayat karakterine hayat verecek. Peki, Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Açelya Elmas dahil oldu! Açelya Elmas kimdir? - Sayfa 1

Açelya Elmas kimdir?

25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul’da doğan Açelya Elmas, Türk oyuncudur. 

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünden mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.

Açelya Elmas konservatuvarda 2 yıl opera ve şan eğitimi, 4 yıl müzikal eğitimi almıştır. Açelya Elmas konservatuvarda okuduğu dönemde opera kliplerinde, özel kliplerde rol almıştır. 2000’li yıllarda Taksim Sanat Evi’nde ve Fransız sokağında sahne almaya devam etmiştir.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Açelya Elmas dahil oldu! Açelya Elmas kimdir? - Sayfa 2

Açelya Elmas, Sonsuz Aşk, Kafes: İki Savaş Arasında, Dost Kazığı, Şeflerin Şefi, Hemen Döneriz, Yalnız Hayaller Kaldı, Bordo Bereliler Suriye, Zuhal, Bordo Bereliler Suriye, Karagül, Su ve Ateş, Kuzey Rüzgarı, Kara İnci, Ihlamurlar Altında, Kurşun Yarası, Eyvah Kızım Büyüdü, Umut Yolcuları gibi pek çok film ve dizide rol almıştır.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Açelya Elmas dahil oldu! Açelya Elmas kimdir? - Sayfa 3

Açelya Elmas hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

1998 Ruhsar

1998 Eyvah Babam

1999 Deli Yürek

1999 Umut Yolcuları     

2000 Gittiğin O Gün     

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

2001 Nisan Yağmuru

2001 Sultan

2002 Cabbar

2002 Koçum Benim

2003 Kirve  Ceylan

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Açelya Elmas dahil oldu! Açelya Elmas kimdir? - Sayfa 4

2003 Kurşun Yarası

2005 Ihlamurlar Altında

2006 Karınca Yuvası     

2007 Kara İnci

2007 Kuzey Rüzgârı

2007 Kanımdaki Barut

2010-2012 Lale Devri

2010 Nene Hatun

2012 Hayat Sürprizlerle Dolu

2013 Kedi Özledi

2013 Su ve Ateş

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