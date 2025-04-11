Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Açelya Elmas dahil oldu! Açelya Elmas kimdir?

Açelya Elmas, Sonsuz Aşk, Kafes: İki Savaş Arasında, Dost Kazığı, Şeflerin Şefi, Hemen Döneriz, Yalnız Hayaller Kaldı, Bordo Bereliler Suriye, Zuhal, Bordo Bereliler Suriye, Karagül, Su ve Ateş, Kuzey Rüzgarı, Kara İnci, Ihlamurlar Altında, Kurşun Yarası, Eyvah Kızım Büyüdü, Umut Yolcuları gibi pek çok film ve dizide rol almıştır.