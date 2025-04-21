Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Tuğba Melis Türk dahil oldu! Tuğba Melis Türk kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Tuğba Melis Türk dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Tuğba Melis Türk dizide Çiğdem karakterine hayat verecek. Peki, Tuğba Melis Türk kimdir? Tuğba Melis Türk hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Tuğba Melis Türk kimdir?
7 Eylül 1990 tarihinde Sofya’da doğan Tuğba Melis Türk, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
2010 yılında ilk 3 boyutlu Türk filmi olan Cehennem 3D'de oynadı. 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci oldu. Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.
Tuğba Melis Türk hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
2025- Bir Zamanlar İstanbul
2024 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
2024 Gidersen Gitme
2023 Köy Düğünü
2023 Dünya Evi
2021 Aşka Dair
2021 7 Melek
2021 Petrol Sevdası
2020 Survivor 2020
2019 Hayatta Olmaz
2017 Tutsak
2017 Fazilet Hanım ve Kızları