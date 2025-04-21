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  4. Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Tuğba Melis Türk dahil oldu! Tuğba Melis Türk kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Tuğba Melis Türk dahil oldu! Tuğba Melis Türk kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Tuğba Melis Türk dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Tuğba Melis Türk dizide Çiğdem karakterine hayat verecek. Peki, Tuğba Melis Türk kimdir? Tuğba Melis Türk hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Tuğba Melis Türk dahil oldu! Tuğba Melis Türk kimdir? - Sayfa 1

Tuğba Melis Türk kimdir?

7 Eylül 1990 tarihinde Sofya’da doğan Tuğba Melis Türk, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

2010 yılında ilk 3 boyutlu Türk filmi olan Cehennem 3D'de oynadı. 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci oldu. Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Tuğba Melis Türk dahil oldu! Tuğba Melis Türk kimdir? - Sayfa 2

Tuğba Melis Türk hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

2025- Bir Zamanlar İstanbul

2024 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

2024 Gidersen Gitme

2023 Köy Düğünü 

2023 Dünya Evi

2021 Aşka Dair

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Tuğba Melis Türk dahil oldu! Tuğba Melis Türk kimdir? - Sayfa 3

2021 7 Melek

2021 Petrol Sevdası 

2020 Survivor 2020

2019 Hayatta Olmaz

2017 Tutsak        

2017 Fazilet Hanım ve Kızları  

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Tuğba Melis Türk dahil oldu! Tuğba Melis Türk kimdir? - Sayfa 4

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2015 Kaçak

2015 Kara Ekmek

2014 Şimdi Onlar Düşünsün

2013-2014 Merhamet

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