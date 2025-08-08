Borsa İstanbul'da en çok parası olan yaş grubu açıklandı! İşte listenin zirvesi
Borsa İstanbul’da yatırımcı profili değişiyor. Gençler sermaye piyasalarına yönelirken, en büyük pay hâlâ 40 yaş üzerinin elinde.
Türkiye’de hisse senedi yatırımcısının demografisi dönüşüm geçiriyor. Borsa İstanbul’da 20’li yaşlardaki yatırımcı sayısı hızla artarken, toplam portföy büyüklüğünün büyük kısmı hâlâ 40 yaş üstü yatırımcılarda yoğunlaşıyor. Yeni nesil borsaya ilgi gösterse de, asıl sermaye tecrübeden yana. İşte BİST100'de en fazla yatırımı bulunan yaş grubu
1 | 16