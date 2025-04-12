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Bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e hangi ürünler geliyor?(ŞOK, A101, BİM HAFTANIN AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU)

ŞOK, A101 ve BİM'de indirimler sürüyor. ŞOK, A101 ve BİM'e bu hafta da indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e hangi ürünler gelecek? Bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e gelecek ürünleri sizler için hazırladık. İşte, ŞOK, A101 ve BİM' gelecek ürünler aktüel katalogları...

Bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e hangi ürünler geliyor?(ŞOK, A101, BİM HAFTANIN AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU) - Sayfa 1

ŞOK (12-15 NİSAN 2025)

4 + 4 MERDİVEN

Fiyat: 849 TL

4 + 1 MERDİVEN

Fiyat: 749 TL

3 + 1 MERDİVEN

Fiyat: 599 TL

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Bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e hangi ürünler geliyor?(ŞOK, A101, BİM HAFTANIN AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU) - Sayfa 2

A101 (17 NİSAN 2025)

TOSHIBA 65UA2363 DT 65" 4K ULTRA HD ANDROID TV

Fiyat: 25,999 TL

SAMSUNG 50CU8000  50"4K UHD SMART LED TV

Fiyat: 20,999 TL

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Bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e hangi ürünler geliyor?(ŞOK, A101, BİM HAFTANIN AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU) - Sayfa 3

REVOLT RSX3 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Ürün özellikleri

150 kg azami taşıma kapasitesi

 LED ön farlar ve stop lambası

 Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi

 Sürekli değişken otomatik vites sistemi

 Ön hidrolik 230 mm disk fren

 Arka hidrolik 220 mm disk fren

 Yeni nesil ön teleskobik süspansiyon geometrisi

 Ayarlanabilir arka helezon yaylı süspansiyonlar

 Dijital gösterge

 Özel aydınlatmalı kontak

 Kapaklı iç ceplik

 Dahili arıza teşhis sistemi

 Ekonomik yakıt tüketimi

 L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgeli

 Euro 5+ seviyesi çevre performansı

 2 yıl garantili

 Fiyat: 64,990 TL

VOLTA VBS ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün özellikleri

Azami hız: 25 km/h

Motor gücü: 250 W

LED ön far

Dijital hız göstergesi

Ön ve arka disk fren sistemi

Fiyat: 24,990 TL

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Bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e hangi ürünler geliyor?(ŞOK, A101, BİM HAFTANIN AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU) - Sayfa 4

SEG CM 710 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün özellikleri

Günlük 60 derece / 60 dakika

 Çocuk kilidi

 15 program

 15 dakika hızlı yıkama

 Ön yıkama

 LED gösterge

 Zaman erteleme

 7 kg yıkama

 1000 devir

 D enerji sınıfı

 Yükseklik: 84,5 cm

 Genişlik: 59,7 cm

 Derinlik: 52,7 cm

2 Yıl Vestel garantili

 Ücretsiz teslimat ve kurulum

Fiyat: 10,499 TL

SEG 711 ÇAMAŞIR MAKİNESİ 

Ürün özellikleri

Günlük 60 derece / 60 dakika

 Çocuk kilidi

 15 program

15 dk hızlı yıkama

LED gösterge

Zaman erteleme

Fiyat: 10,499 TL

 

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