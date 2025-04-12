Bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e hangi ürünler geliyor?(ŞOK, A101, BİM HAFTANIN AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU)
ŞOK, A101 ve BİM'de indirimler sürüyor. ŞOK, A101 ve BİM'e bu hafta da indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e hangi ürünler gelecek? Bu hafta ŞOK, A101 ve BİM'e gelecek ürünleri sizler için hazırladık. İşte, ŞOK, A101 ve BİM' gelecek ürünler aktüel katalogları...
ŞOK (12-15 NİSAN 2025)
4 + 4 MERDİVEN
Fiyat: 849 TL
4 + 1 MERDİVEN
Fiyat: 749 TL
3 + 1 MERDİVEN
Fiyat: 599 TL
A101 (17 NİSAN 2025)
TOSHIBA 65UA2363 DT 65" 4K ULTRA HD ANDROID TV
Fiyat: 25,999 TL
SAMSUNG 50CU8000 50"4K UHD SMART LED TV
Fiyat: 20,999 TL
REVOLT RSX3 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Ürün özellikleri
150 kg azami taşıma kapasitesi
LED ön farlar ve stop lambası
Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi
Sürekli değişken otomatik vites sistemi
Ön hidrolik 230 mm disk fren
Arka hidrolik 220 mm disk fren
Yeni nesil ön teleskobik süspansiyon geometrisi
Ayarlanabilir arka helezon yaylı süspansiyonlar
Dijital gösterge
Özel aydınlatmalı kontak
Kapaklı iç ceplik
Dahili arıza teşhis sistemi
Ekonomik yakıt tüketimi
L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgeli
Euro 5+ seviyesi çevre performansı
2 yıl garantili
Fiyat: 64,990 TL
VOLTA VBS ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün özellikleri
Azami hız: 25 km/h
Motor gücü: 250 W
LED ön far
Dijital hız göstergesi
Ön ve arka disk fren sistemi
Fiyat: 24,990 TL
SEG CM 710 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün özellikleri
Günlük 60 derece / 60 dakika
Çocuk kilidi
15 program
15 dakika hızlı yıkama
Ön yıkama
LED gösterge
Zaman erteleme
7 kg yıkama
1000 devir
D enerji sınıfı
Yükseklik: 84,5 cm
Genişlik: 59,7 cm
Derinlik: 52,7 cm
2 Yıl Vestel garantili
Ücretsiz teslimat ve kurulum
Fiyat: 10,499 TL
SEG 711 ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün özellikleri
Günlük 60 derece / 60 dakika
Çocuk kilidi
15 program
15 dk hızlı yıkama
LED gösterge
Zaman erteleme
Fiyat: 10,499 TL